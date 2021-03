Oberschöneweide: Drei Menschen aus brennendem Haus gerettet

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 8. März.

+++ Feuerwehr rettet drei Menschen aus brennendem Haus in Oberschöneweide +++

Bei einem Brand in einem leerstehenden Haus in Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) haben Einsatzkräfte drei Menschen gerettet. Wie die Berliner Feuerwehr am Montag mitteilte, wurden zwei von ihnen mit einer Drehleiter und einer unter dem Schutz einer Fluchthaube aus dem Gebäude geholt. Wer die Menschen waren und warum sie sich in dem Haus in der Parkstraße aufhielten, konnte der Feuerwehrsprecher nicht sagen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.

#Brand in #Oberschöneweide

In der #Parkstraße waren 30 Kräfte der @Berliner_Fw 2h beim Brand in Treppenraum und Zimmer eines leerstehenden Gebäudes im Einsatz. 2 Personen wurden über #DLK, 1 mit #Brandfluchthaube gerettet, vom Rettungsdienst am Ort versorgt #WirRettenBerlin pic.twitter.com/7bJRrvrtOa — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 8, 2021

Aus noch unbekannter Ursache war das Feuer am frühen Montagmorgen im Treppenhaus und in einem Zimmer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz.

+++ Zwei Autofahrer bei Unfall in Pankow verletzt +++

In Pankow kollidieren zwei Autos.

Foto: Peise

In Pankow an der Kreuzung Klemkestraße Ecke Straße vor Schönholz sind am Sonntagabend zwei Autos kollidiert. Dabei sollen beide Fahrer verletzt worden sein. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle.

+++ Feuerwehr löscht Küchenbrand in Charlottenburg +++

In der vergangenen Nacht ist die Feuerwehr in die Haubachstraße nach Charlottenburg verständigt worden. Dort brannte es in einer Küche. Ein Rauchmelder löste daraufhin aus. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. 22 Feuerwehrleute waren etwa eine Stunde vor Ort.





#Brand in #Charlottenburg

Wieder alarmierte ein #Rauchwarnmelder und dazu Notruf über 112 zu einem #Küchenbrand in der #Haubachstraße. Die Einsatzkräfte der @Berliner_Fw konnten den Brand schnell löschen und größeren Schaden verhindern. 22 Kräfte waren 1 h am Ort #EstuK #GoodJob pic.twitter.com/InH1xBdCZv — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 7, 2021

+++ Wohnungsbrand in Alt-Hohenschönhausen +++

In Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) in der Goeckestraße ist am Sonntagabend ein Feuer in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines viergeschossigen Hauses ausgebrochen. Ein Rauchmelder löste daraufhin aus. Durch die rechtzeitige Alarmierung der Feuerwehr soll ein Vollbrand verhindert worden sein.

+++ Person bei Wohnungsbrand in Westend verletzt +++

In der Sensburger Allee in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) hat am Sonntagabend eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines dreigeschossigen Hauses gebrannt. 24 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, kam eine Person mit Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.