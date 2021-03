Berlin Reinickendorf: Tödliche Stichverletzung - Verdächtiger festgenommen

In der Conradstraße in Reinickendorf erlitt ein Mann eine tödliche Stichverletzung. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben.

Berlin. Bei einem Streit in einem Wohnhaus in Reinickendorf soll ein Mann seinen Kontrahenten niedergestochen und tödlich verletzt haben. Das teilte die Polizei am Sonntag unter Berufung auf erste Erkenntnisse mit.

Demnach wurde ein 55-Jähriger in der Nacht zum Sonntag von alarmierten Einsatzkräften festgenommen. Der laut einem Polizeisprecher „dringend Tatverdächtige“ soll eine Stichwaffe verwendet haben. Das Opfer sei 32 Jahre alt gewesen.

Der Tatort Conradstraße in Reinickendorf.

Foto: Thomas Peise

Mann erstochen: Reanimationsversuche blieben erfolglos

Die Polizei war gegen Mitternacht in die Conradstraße im Ortsteil Borsigwalde gerufen worden. Nach Morgenpost-Informationen soll es zu einer Stichverletzung am Bein gekommen sein, bei der eine Schlagader getroffen wurde. Der Mann verblutete offenbar noch am Tatort. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft sagte, das Opfer sei erstochen worden. Reanimationsversuche vor Ort seien erfolglos geblieben. Noch am Sonntag sei mit der Obduktion der Leiche begonnen worden, Ergebnisse lägen noch nicht vor.

Hintergründe zu dem Fall, der sich gegen Mitternacht in der Conradstraße im Ortsteil Borsigwalde ereignete, waren zunächst nicht bekannt. Die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

