In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 3. März.

+++ Bewusstlose Person bei Wohnungsbrand in Lichtenberg entdeckt +++

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Brand nach Lichtenberg ausgerückt. In der Karl-Lade-Straße war ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Die Einsatzkräfte fanden während der Löscharbeiten eine bewusstlose Person in der Brandwohnung. Die Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

+++ Betrunkener Autofahrer prallt gegen Pkws in Baumschulenweg +++

Der mutmaßlich betrunkene Mercedes-Fahrer rammte während seiner Fahrt Autos.

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat am Dienstag gegen 23.40 Uhr mehrere Autos gerammt. Zeugen sollen zuvor beobachtet haben, wie der Mercedes-Fahrer auf der Südostallee in Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) Schlangenlinien fuhr. Kurz vor der Südostalleebrücke sei der Fahrer dann nach rechts von der Straße abgekommen und prallte gegen einen VW eines Carsharingunternehmens und einen weißen Kleintransporter. Der Mercedes wurde dabei stark beschädigt und auch der Airbag löste aus - trotzdem fuhr der Fahrer weiter. Obwohl das rechte Vorderrad beschädigt war und eierte, soll der Fahrer noch etwa 400 Meter gefahren sein, bis die Aufhängung auf der Kreuzung Baumschulenstraße / Südostallee wegbrach und das Auto komplett fahruntüchtig wurde. Trotzdem soll Fahrer noch versucht haben, rückwärts zu fahren, aber es war kein Manövrieren mehr möglich. Nach unbestätigten Angaben soll der Fahrer 1,7 Promille vor Ort gepustet haben. Die Polizei ermittelt.

+++ Feuerwehr löscht Brand in Biogasanlage +++

In Werneuchen löschte die Feuerwehr einen Brand in einer Biogasanlage.

In Werneuchen im Landkreis Barnim ist es gegen 2.45 Uhr in der Wegendorfer Straße zu einem Brand im Dachbereich einer Biogasanlage gekommen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

+++ Brand in einem Chemielabor in Charlottenburg +++

In einem Chemielabor in Charlottenburg war ein Feuer ausgebrochen.

In einem Chemielabor des Industrieparks in der Max-Dohm-Straße in Charlottenburg ist am Dienstag gegen 20.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. "Der Brand im sechsten Obergeschoss des 7-geschossigen Laborgebäudes konnte nach Erkundung der Gefahren schnell gelöscht werden", teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Es sei zu keinem Austritt gefährlicher Stoffe gekommen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Feuerwehr war mit 80 Kräften im Einsatz. Vorsorglich waren Spezialfahrzeuge zur Gefahrstoffabwehr und Dekontamination vor Ort.

Update #Charlottenburg

Der #Brand im 6. OG eines 7-geschossigen Laborgebäudes konnte nach Erkundung der Gefahren schnell gelöscht werden. Es kam zu keinem Austritt gefährlicher Stoffe.

Es waren keine Personen in Gefahr.#EstuK pic.twitter.com/ASe6CE1Mnc — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 2, 2021

+++ Autofahrer fährt in Marzahn gegen Ampelmast +++

Ein Autofahrer ist gegen einen Ampelmast gefahren.

Bei einem Unfall am Dienstag auf der Mehrower Allee in Marzahn ist eine Person verletzt worden. Der Fahrer fuhr gegen 19.45 Uhr an der Ecke Trusetaler Straße gegen einen Ampelmast. Dieser geriet dadurch in Schieflage und musste beseitigt werden. Am Pkw entstand Sachschaden.