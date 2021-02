+++ Mehrere Verletzte nach Messerstecherei in Wohnung +++

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 28. Februar.

Gegen 00.30 Uhr kam es in einer Wohnung in der Frankfurter Allee in Lichtenberg zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz. Eine Person wurde mit Stichverletzungen rund 100 Meter von dem Wohnhaus aufgefunden. Die Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vor dem Haus wurde noch eine weitere verletzte Person gefunden.

Im selben Bereich nahm die Polizei, welche mit einem Großaufgebot am Ort war, vier Personen fest. Eine Person wurde ebenfalls festgenommen, da sie die Beamten mehrfach beleidigte. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unklar und wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 19.30 Uhr brannte in der Straße nach Arkenberge in Pankow ein Wohnwagen. Als die Feuerwehr am Ort eintraf, war der Wagen bereits komplett runtergebrannt. Die Feuerwehr machte noch Restlöscharbeiten. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Gegen 21 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf einen Radfahrer. Die Tat ereignete sich in der Amrumer Straße in Wedding. Die Täter traten und schlugen einen Radfahrer und wollten ihm das Fahrrad entwenden. Passanten riefen die Polizei. Diese konnte in unmittelbarer Nähe fünf Tatverdächtige festnehmen.

Gegen 00.40 Uhr brannten in einem Innenhof eines Wohnhauses in der Danziger Straße in Prenzlauer Berg mehrere Mülltonnen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Gegen 2.40 Uhr nahmen Polizisten in der Welsestrasse in Hohenschönhausen zwei Personen fest, die mehrere Fahrzeuge, zwei Supermärkte und mehrere Hauseingänge mit Graffitis beschmiert haben. Den Männern wurden Handfesseln angelegt und sie wurden durchsucht. Dabei wurden mehrere Edding-Stifte aufgefunden. Die Täter wurden dann in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Weiteren Ermittlungen übernommen

+++ Mann mit Stichverletzung bricht vor Feuerwache zusammen +++

Ein Mann mit mehreren Stichverletzungen ist in Tempelhof vor einer Feuerwache zusammengebrochen. Rettungskräfte brachten ihn nach Auskunft der Polizei aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Nähere Angaben dazu machte die Polizei zunächst nicht.

+++ Fünf Menschen bei Feuer in Urban-Krankenhaus verletzt +++

In einer Klinik in Kreuzberg ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Rettungskräfte wurden wegen eines Brandes in einem Patientenzimmer im Urban-Krankenhaus in der Dieffenbachstraße alarmiert, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Drei Krankenhausmitarbeiter und zwei Patienten seien durch Rauchgas leicht verletzt worden. „Sie wurden direkt im Krankenhaus versorgt, mussten aber nicht stationär behandelt werden“, sagte der Sprecher. 60 Einsatzkräfte waren vor Ort, das Feuer sei schnell gelöscht worden. Die Brandursache und der genaue Hergang waren zunächst unklar.

+++ 28-Jähriger nach Messerstich schwer verletzt +++

Bei einem Streit in Mitte ist ein 28 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte, beobachteten Passanten in der Nacht, wie ein Unbekannter den Mann zu Boden brachte. Anschließend sei der Verdächtige in Richtung Rosenthaler Platz geflüchtet. Rettungskräfte stellten nach ihrem Eintreffen eine Stichverletzung fest und brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Dort sei er operiert worden. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

+++ Zeuge verfolgt illegales Autorennen: Fahrer wird gestoppt +++

Zwei Autofahrer haben sich auf der Bundesstraße 1 in Mahlsdorf ein gefährliches Rennen mit viel zu hohem Tempo geliefert. Die beiden Wagen fielen einem Zeugen am Freitagabend auf, als sie von der östlichen Stadtgrenze in Richtung Innenstadt rasten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 29-Jährige fuhr ihnen hinterher und beobachte, wie sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sprunghaft die Spuren wechselten.

Da die Autos an roten Ampeln stoppten, konnte der Zeuge telefonisch den Beamten die Route mitteilen. Sie hielten schließlich einen der Wagen im Blumberger Damm Höhe Cecilienstraße an. Der 30-jährige Fahrer musste seinen Führerschein und das Auto auf richterliche Anordnung abgeben. Das zweite Fahrzeug konnte nicht gestoppt werden, jedoch sei das Kennzeichen bekannt, hieß es.

+++ Mann wird angefahren und schwer am Kopf verletzt +++

Ein Fußgänger ist von einem Transporter in Westend angefahren und schwer verletzt worden. Der 47-Jährige wurde am Freitag auf der Heerstraße an der Kreuzung Am Rupenhorn von dem Wagen eines 58-jährigen Fahrers erfasst, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Details war zunächst unbekannt. Der Mann kam demnach mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Heerstraße blieb an der Unfallstelle für mehrere Stunden bis zum späten Vormittag gesperrt.

+++ Mutmaßlicher Taxifahrer wird nach Unfallflucht festgenommen +++

Ein alkoholisierter Autofahrer hat zwischen Schöneberg und Steglitz mehrere Unfälle verursacht ohne dabei anzuhalten. Der helle Wagen mit Taxischild soll beim Abbiegen aus dem Prellerweg in den Munsterdamm am Samstagmorgen laut Zeugen zunächst gegen einen geparkten Anhänger gekracht sein, wie die Polizei mitteilte. Das Taxi war demnach offenbar ohne Fahrgäste unterwegs. Danach soll das Auto nur wenige Meter weiter mehrere Leitbaken gerammt haben. Anstatt anzuhalten sei der 38 Jahre alte Fahrer mit dem verbeulten Fahrzeug geflüchtet.

Ein anderer Taxifahrer stoppte ihn schließlich in der Goerzallee. Ihm sei die unsichere Fahrweise des stark beschädigten Taxis aufgefallen sowie zwei ausgelöste Airbags. Die alarmierten Sicherheitskräfte nahmen den stark alkoholisierten und aggressiven Unfallfahrer fest. In seiner Kleidung wurden Drogen gefunden. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Es gebe keine Hinweise darauf, dass es sich um ein gestohlenes Taxi handelt, erklärte eine Polizeisprecherin.