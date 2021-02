Kreuzberg: Autofahrer fährt Rollstuhlfahrer an

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 26. Februar.

+++ Auto fährt Rollstuhlfahrer an - schwerst verletzt +++

Ein Rollstuhlfahrer hat am Donnerstagabend laut Polizei schwerste Kopfverletzungen erlitten. Demnach war ein 38-Jähriger gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes Vito in der Prinzregentenstraße in Kreuzberg Richtung Moritzplatz unterwegs. Als er nach rechts in die Ritterstraße abbog, fuhr er den Rollstuhlfahrer an, der gerade parallel auf dem Gehweg fuhr. Durch den Zusammenstoß fiel er aus dem Rollstuhl und erlitt eine Gesichtsverletzung sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr soll laut Polizei nicht bestehen.

+++ Hände winken aus Auflieger - Polizei stoppt Laster +++

Die Polizei hat am Donnerstagmittag einen Laster gestoppt, auf dessen verschlossener Ladefläche sechs Männer transportiert wurden. Der Lkw war auf der Bundesautobahn 100 in Höhe Hohenzollerndamm aufgefallen, weil Hände aus der Auflieger-Fläche herauswinkten. Die Beamten nahmen mit dem 56 Jahre alten Lkw-Fahrer Kontakt auf und leiteten das Fahrzeug von der Autobahn.

In Höhe des S-Bahnhof Westkreuz überprüften die Polizisten den Lkw. Der Fahrer, dessen Route von Griechenland über Bulgarien, Ungarn und Tschechien nach Deutschland führte, gab an, dass er komische Geräusche aus seinem Auflieger vernommen habe und deshalb ebenfalls gerade seinen Wagen für eine Ladungskontrolle stoppen wollte. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin ermittelt wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch die zwei Jugendlichen und vier Männer aus dem Laderaum wurden vernommen. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Drogen im Keller versteckt - Festnahme +++

Donnerstagnachmittag nahmen Polizisten im Falkenhagener Feld einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Nach einem Hinweis über die Internetwache der Polizei Berlin überprüften Zivilkräfte des gegen 16 Uhr einen Keller in einem Mehrfamilienhaus an der Zeppelinstraße, da es dort des Öfteren nach „Gras“ riechen solle. Als auch die Polizisten den Geruch von vermutlich Marihuana aus dem Kellerverschlag einer 37-jährigen Mieterin feststellten, zogen sie Unterstützungskräfte mit Rauschgiftspürhunden hinzu.

Nach Einholung eines Durchsuchungsbeschlusses verschafften sie sich gemeinsam Zugang zum Keller und fanden in verschiedenen Behältnissen etwa ein Kilogramm mutmaßliches Marihuana sowie eine kleine Menge Haschisch, eine Feinwaage, eine Schreckschusswaffe mit Platzpatronen sowie Geld. Die weiteren Ermittlungen der Zivilfahnder führten zum 3 Jahre alten Lebensgefährten der Frau, der für die Drogen im Keller verantwortlich sein soll. Er erschien kurze Zeit später bei seiner Freundin und wurde von den Einsatzkräften festgenommen. Beim Festgenommenen fanden die Beamten zudem eine kleine Menge vermutliches Marihuana. Die Drogen, das Geld, die Feinwaage und die Schreckschusswaffe mit den Platzpatronen wurden beschlagnahmt.

Der 36-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten und soll heute im Laufe des Tages nach Prüfung der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt werden.

+++ Tempokontrollen: Knapp jeder Zehnte zu schnell +++

Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Nacht zu Freitag auf der A111 ist knapp jeder zehnte Fahrer zu schnell unterwegs gewesen. Die Polizei hatte stationäre Kontrollen auf Höhe der Anschlussstelle Saatwinkler Damm Richtung Dreieck Charlottenburg installiert. Insgesamt wurden 9523 Fahrzeuge gemessen, von denen 905 zu schnell waren. Spitzenreiter war ein 35-Jähriger, der mit seinem BMW gegen 20.15 Uhr mit 160 km/h an der Kontrollstelle vorbeirauschte. Erlaubt sind dort 80 km/h. Laut Polizei erwarten ihn nun ein Bußgeld von mindestens 1360 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

+++ Vor Supermarkt rassistisch beleidigt und geschlagen +++

Nach einem Fall von Hasskriminalität am Donnerstagabend in Friedrichsfelde hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 36-jähriger Mann gegen 20.30 Uhr beim Telefonieren vor einem Supermarkt an der Sewanstraße von einem ihm entgegenkommenden unbekannten 39-jährigen Mann rassistisch beschimpft worden sein.

Anschließend soll der 39-Jährige dem Passanten zunächst das Mobiltelefon aus der Hand geschlagen, ihn mit einem Kopfstoß attackiert und anschließend gegen den Rumpf getreten haben. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen am Kopf und am Rücken. Eine ärztliche Behandlung lehnte dieser jedoch zunächst ab. Das Handy wurde beim Aufprall auf dem Gehweg beschädigt. Ein 21-jähriger Zeuge alarmierte die Polizei, die den Angreifer noch in der Nähe festnehmen konnte. Der Tatverdächtige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, wo er wegen seines aggressiven Verhaltens und zur Verhinderung weiterer Straftaten erst am Freitag gegen 6 Uhr entlassen wurde.

+++ Lkw-Fahrer flüchtet vor Polizei und rammt Einsatzwagen +++

Ein Lkw-Fahrer hat in der Nacht zu Freitag vor der Polizei die Flucht ergriffen und dabei einen Unfall verursacht. Der Iveco war einer Gruppenstreife kurz nach Mitternacht in der Trebbiner Straße in Kreuzberg aufgefallen, weil er ohne Licht fuhr. Als die Polizisten den Fahrer zum Halten aufforderten, ignorierte er die Signal, gab stattdessen Gas und fuhr mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit davon. Bei seiner Flucht missachtete er mehrere rote Ampeln. Nur weil mehrere Autofahrer stark bremsten, kam es zu keinem Unfall.

Der Polizei zufolge endete die Flucht in Moabit an der Kreuzung Strom- Ecke Turmstraße, wo der Iveco ein Einsatzfahrzeug und mehrere geparkte Autos rammte. Beifahrer und Fahrer flüchteten zu Fuß. Der Beifahrer kam allerdings nicht weit: Er stolperte über einen Fahrradständer und konnte festgenommen werden. Dabei habe der 22-Jährige erheblichen Widerstand geleistet, so die Polizei. Er wurde nach Personalienfeststellung und Entnahme einer Blutprobe wieder entlassen.

Der Fahrer konnte zunächst entkommen, allerdings ließ er im Wagen seinen Führerschein und Personalausweis zurück. Es bestehe der Verdacht, dass der 24-Jährige erheblich alkoholisiert gewesen sei, teilte die Polizei weiter mit. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Bei dem Einsatz wurden mehrere Beamte leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.