Autofahrer fährt Rollstuhlfahrer an

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 26. Februar.

+++ Auto fährt Rollstuhlfahrer an - schwerst verletzt +++

Ein Rollstuhlfahrer hat am Donnerstagabend laut Polizei schwerste Kopfverletzungen erlitten. Demnach war ein 38-Jähriger gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes Vito in der Prinzregentenstraße in Kreuzberg Richtung Moritzplatz unterwegs. Als er nach rechts in die Ritterstraße abbog, fuhr er den Rollstuhlfahrer an, der gerade parallel auf dem Gehweg fuhr. Durch den Zusammenstoß fiel er aus dem Rollstuhl und erlitt eine Gesichtsverletzung sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr soll laut Polizei nicht bestehen.