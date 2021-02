Berlin Lichtenberg Rettungswagen stößt mit zwei Pkw zusammen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 25. Februar.

+++ Verkehrsunfall in Lichtenberg - Rettungswagen beteiligt +++

An der Vulkanstraße/ Ecke Josef-Orlopp-Straße in Lichtenberg gab es gegen 11 Uhr einen Unfall. Ein Rettungswagen, der mit Sonderrechten unterwegs war, stieß mit zwei Pkw zusammen. Die Feuerwehr ist mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Es soll drei verletzte Personen geben. Die Kreuzung ist derzeit voll gesperrt.

#Verkehrsunfall in #Lichtenberg

Aktuell sind wir mit ca. 25 Einsatzkräften in der Joseph-Orlopp-Straße im Einsatz. Auch ein Rettungswagen des @ASBinBerlin soll am Unfall beteiligt sein.

Update folgt... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 25, 2021

+++ Wegen Hinweis auf fehlenden Mundschutz: Mann geschlagen, getreten und beleidigt +++

In einer U-Bahn in Neukölln kam es am Mittwoch gegen 21 Uhr zu einem Übergriff und einer fremdenfeindlichen Beleidigung. Ein 47 Jahre alter Mann in einem Zug der Linie U8 in Richtung Hermannstraße hatte einen anderen Fahrgast angesprochen, weil dieser keine Mund-Nase-Bedeckung trug. Zunächst kam es zu einem verbalen Streit. An der Station Boddinstraße beleidigte der Unbekannte den 47-Jährigen, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und trat danach noch mit dem Fuß gegen dessen Kopf. Am Bahnhof Leinestraße stieg er aus und entkam unerkannt. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen.

+++ Passanten finden in Kreuzberg Verletzten auf der Straße +++

Foto: Morris Pudwell

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.15 Uhr zu einem Einsatz an der Ratiborstraße in Kreuzberg ausgerückt. Zeugen wollten erst Schüsse im Görlitzer Park gehört haben und entdeckten dann einen schwer verletzten Mann, der an eine Hauswand gelehnt auf dem Fußweg saß. Der Mann wollte weder der Polizei noch den Einsatzkräften der Feuerwehr sagen, wie es zu dem Vorfall kam. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und Teile des Görlitzer Parks mit bewaffneten Polizisten durchsucht. Der Verletzte hatte zwei Messer dabei. Die Art der Verletzung des Mannes konnte erst in einer Klinik festgestellt werden. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.

+++ Lastwagen brennt - politischer Hintergrund möglich +++

Bei einem Feuer wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Lastkraftwagen in Fennpfuhl erheblich beschädigt. Anwohnende der Paul-Junius-Straße wurden gegen 2.50 Uhr von einem lauten Knall aufgeschreckt und sahen dann Flammen an dem auf einem Großparkplatz abgestellten Mietfahrzeug. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, durch den der Transporter im Motorbereich sowie im Fahrerraum beschädigt wurde. Durch die Hitzestrahlung wurde ein danebenstehendes Auto ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Da nach den ersten Erkenntnissen eine politische Tatmotivation vorliegen könnte, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

+++ Feuer in Büro in Neukölln ausgebrochen +++

In einem Büro in Neukölln hat es gebrannt.

Foto: Thomas Peise

An der Nobelstraße in Neukölln hat gegen 22 Uhr ein Büro im ersten Obergeschoss eines zweigeschossigen Geschäftsgebäudes gebrannt Ein Übergreifen der Flammen auf Holzplatten und andere Materialen, die unter anderem im Keller des Gebäudes lagerten, konnte verhindert werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen sagte. Insgesamt waren 48 Brandbekämpfer im Einsatz gewesen. Verletzte gab es keine. Die Brandursache ist noch unklar.

#Brand in #Neukölln

In der #Nobelstraße brannte ein Büro im 1. OG eines 2-gesch. Geschäftsgebäudes. Wegen Gefahr des Übergreifens auf Lagergut wurde die Alarmstufe erhöht. 48 Kräfte der @Berliner_Fw konnten sehr schnell den Brand unter Kontrolle bringen. Einsatz jetzt beendet. pic.twitter.com/IwAupmiRo6 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 24, 2021

+++ Feuerwehr löscht Brand in Kreuzberg +++

In Kreuzberg hat es am Mittwochabend im Keller eines Wohnhauses an der Oranienstraße gebrannt. Wegen der starken Verrauchung im Treppenhaus und im Keller wurde das Gebäude entlüftet. 23 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar. Rund eine Stunde war die Feuerwehr vor Ort. Es gab keine Verletzten.