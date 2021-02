Berlin Kreuzberg Passanten finden verletzten Mann auf der Straße

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 25. Februar.

+++ Passanten finden in Kreuzberg Verletzten auf der Straße +++

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.15 Uhr zu einem Einsatz an der Ratiborstraße in Kreuzberg ausgerückt. Zeugen wollten erst Schüsse im Görlitzer Park gehört haben und entdeckten dann einen schwer verletzten Mann, der an eine Hauswand gelehnt auf dem Fußweg saß. Der Mann wollte weder der Polizei noch den Einsatzkräften der Feuerwehr sagen, wie es zu dem Vorfall kam. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und Teile des Görlitzer Parks mit bewaffneten Polizisten durchsucht. Der Verletzte hatte zwei Messer dabei. Die Art der Verletzung des Mannes konnte erst in einer Klinik festgestellt werden. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.

+++ Feuer in Büro in Neukölln ausgebrochen +++

In einem Büro in Neukölln hat es gebrannt.

Foto: Thomas Peise

Gegen 21 Uhr hat es am Mittwochabend in einem Büro einer Firma an der Nobelstraße in Neukölln gebrannt. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln im Einsatz und hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.