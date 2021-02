Kriminalität Rund 40 Menschen in Massenschlägerei in Neukölln verwickelt

Berlin. Die Polizei ist nach vier Anrufen von Anwohnern am Dienstagnachmittag und Abend wegen Auseinandersetzungen nach Neukölln ausgerückt. Zwischen 17.40 Uhr und 22.50 Uhr soll es in der Glasower Straße vor einem Café und an den Straßenecken mit der Bruno-Bauer-Straße und der Bendastraße zu lautstarken Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen gekommen sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Gründen sind bislang unklar. Ein Bezug ins Clan-Milieu könne derzeit nicht ausgeschlossen werden und werde geprüft, hieß es auf Nachfrage.

Laut Zeugen hätten sich an den Auseinandersetzungen bis zu 40 Personen beteiligt. Es sei unter einigen Beteiligten zu Schlägereien gekommen. Dabei seien auch Gegenstände wie Rohre eingesetzt worden. Einige Personen sollen Messer bei sich geführt haben.

Massenschlägerei in Neukölln: Verletzter flüchtet vor Polizei

Polizisten sowie Unterstützungskräfte von Einsatzhundertschaften gelang es, die Lage in der Glasower Straße zu beruhigen. Die Beamten führten mit einem 38-Jährigen, der den Konflikt ausgelöst haben könnte, eine Gefährderansprache. Ein 21-Jähriger hatte bei den Auseinandersetzungen blutende Platzwunden an der Hand und am Oberschenkel erlitten. Seine Verletzungen wollte er nicht behandeln lassen. Als die Kräfte den Mann zu seinen Verletzungen befragen wollten, flüchtete dieser und legte dabei an einem in der Glasower Straße geparkten Pkw einen Gegenstand ab.

In Höhe der Karl-Marx-Straße nahmen die Beamten dann den 21-Jährigen fest. Unter dem Fahrzeug stellten sie eine Plastiktüte mit Rauschgift, vermutlich Cannabis, fest. Gegen den Festgenommenen leiteten die Einsatzkräfte ein Strafverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Ermittlungen zu dem schweren Landfriedensbruch und den Hintergründen dauern an.