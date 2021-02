Polizei 30-Jähriger Mann in Berlin-Spandau vermisst

Berlin. In Berlin-Spandau wird ein 30-Jähriger vermisst. Der Mann sei zuletzt am 6. Februar im Sophienwerderweg gesehen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach Hause ist er nach Angaben der Beamten jedoch nicht mehr gekommen.

Am Tag seines Verschwindens habe der 1,70 Meter große Mann eine Jacke und Schuhe in Schwarz sowie Hose und Pullover in Grau getragen.