Blaulicht-Blog: Mehrere Autos in Prenzlauer Berg in Flammen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 23. Februar.

+++ Mehrere Autos brennen in Prenzlauer Berg +++

An der Einsteinstraße in Prenzlauer Berg brannten in der Nacht zu Dienstag gegen 0.50 Uhr vier Autos komplett aus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr musste mit 15 Einsatzkräften ausrücken, um den Brand zu löschen.

+++ Diplomatenauto ausgebrannt +++

Ein polnisches Diplomatenauto brannte gegen 2.40 Uhr in der Fritz-Wildung-Straße in Schmargendorf. Zerstört wurden durch das Feuer der Heck- sowie der Mittelbereich des Wagens. Die Feuerwehr war rund zwei Stunden vor Ort, um die Flammen zu löschen.

+++ Frau bei Verkehrsunfall verletzt +++

In Lichtenberg wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Foto: Morris Pudwell

Am Montagabend gegen 22.30 Uhr stießen an der Kreuzung Landsberger Allee und Franz-Jacob-Straße in Lichtenberg zwei Autos zusammen. Nach ersten Informationen wurde eine Frau verletzt. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs sollen nach noch unbestätigten Informationen vom Unfallort geflüchtet und wenig später in einem Krankenhaus festgenommen worden sein.