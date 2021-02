Berlin Wilmersdorf: Männer versuchen, in Wohnung einzubrechen

+++ Männer versuchen, in Wohnung einzubrechen +++

Zivilpolizisten haben am Sonntagabend zwei Männer festgenommen, die versucht haben, eine Wohnungstür in der Berliner Straße in Wilmersdorf aufzubrechen. Die Einsatzkräfte seien gegen 23.20 Uhr auf das Duo aufmerksam geworden, als einer von ihnen das Haus betrat, während sein Begleiter in einem Auto davor wartete. Als beide wieder im Wagen saßen, konnten die Beamten in dem Gebäude feststellen, dass an einer Wohnungstür gehebelt worden war. Die beiden 41 und 54 Jahre alten Männer wurden festgenommen. Bei ihnen wurden Einbruchswerkzeug sowie Drogen gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Ein Toter und 51 Verletzte bei Unfällen am Wochenende in Brandenburg +++

Am Wochenende ist auf Brandenburgs Straßen ein Autofahrer bei einem Unfall im Landkreis Märkisch-Oderland ums Leben gekommen. Zudem gab es laut Polizeisprecher zwischen Freitag und Sonntag 51 Verletzte bei Unfällen. Insgesamt zählte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg am Wochenende 356 Unfälle. Bei 40 Verkehrsunfällen wurden Menschen verletzt oder getötet, bei den restlichen 316 entstanden lediglich Sachschäden.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Freitagabend östlich von Berlin im Bereich Hoppegarten: Ein 44 Jahre alter Autofahrer war aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn einer Landstraße abgekommen und frontal gegen einen Straßenbaum geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle.