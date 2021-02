Polizei findet Waffenarsenal bei betrunkenem Mann

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 21. Februar.

In einer Wohnung in Reinickendorf fand die Polizei ein Waffenarsenal.

+++ Polizei findet betrunkenen Mann und Waffenarsenal +++

Polizisten sind bei einem nächtlichen Einsatz in Reinickendorf mit einem ungewöhnlichen Anblick konfrontiert worden: In einer Wohnung in der Epensteinstraße lag ein betrunkener Rollstuhlfahrer auf dem Boden - und diverse Waffen, Munition und Sprengkörper waren als Dekoration an den Wänden angebracht. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Demnach waren die Polizisten in der Nacht zum Sonntag in die Wohnung gekommen, weil eine Nachbarin Hilferufe gehört und den Notruf gewählt hatte. Rettungskräfte hätten den 56-Jährigen dann ambulant behandelt, ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,6 Promille ergeben.

Die Waffen stellten sich den Angaben nach größtenteils als unbrauchbar heraus. Für die funktionstüchtigen Exemplare habe der Mann zwar Nachweise zeigen können. Weil sie aber teilweise nicht korrekt aufbewahrt worden seien, sei eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstellt worden.

+++ Fahrzeug-Innenraum brennt - Polizei löscht rechtzeitig +++

Die Feuerwehr musste das Innere des Wagens löschen.

Foto: Thomas Peise

Gegen 22.30 Uhr brannte am Sonnabend der Innenraum eines Pkw an der Barnetstrasse in Lichterfelde. Da die Polizei sehr früh eintraf und mit einem Feuerlöscher die Flammen erstickte, wurde ein Ausbrennen des Fahrzeugs verhindert.