In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 21. Februar.

In Lichterfelde brannte es im Innenraum dieses Autos.

+++ Fahrzeug-Innenraum brennt - Polizei löscht rechtzeitig +++

Gegen 22.30 Uhr brannte am Sonnabend der Innenraum eines Pkw an der Barnetstrasse in Lichterfelde. Da die Polizei sehr früh eintraf und mit einem Feuerlöscher die Flammen erstickte, wurde ein Ausbrennen des Fahrzeugs verhindert.