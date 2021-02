Blaulicht-Blog: Feuerwehr löscht Brand in Restaurant

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 20. Februar.

In einem Restaurant in Wilmersdorf war ein Feuer ausgebrochen.

+++ Einrichtungsgegenstände brennen in Restaurant in Wilmersdorf +++

Die Feuerwehr ist am späten Freitagabend zu einem Einsatz an die Westfälische Straße in Wilmersdorf ausgerückt. In einem Restaurant brannten Einrichtungsgegenstände. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach ersten Angaben wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ A10 zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck am Wochenende gesperrt +++

Autofahrer auf dem nördlichen Berliner Ring (A10) müssen sich zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck (beide Oberhavel) von Freitagabend bis Montagfrüh auf eine Umleitung einrichten. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin am Freitag mitteilte, ist die Autobahn in dieser Zeit gesperrt, weil eine Brücke abgerissen wird. In Richtung Autobahndreieck Pankow wird der Verkehr von Birkenwerder über die Bundesstraße 96 nach Bergfelde und Schönfließ nach Mühlenbeck geleitet. In Richtung Hamburg geht es von Mühlenbeck über Summt, Lehnitz und Borgsdorf nach Birkenwerder.

Die Autobahnen A10 und A24 zwischen dem Dreieck Pankow und dem Anschluss Neuruppin werden bis 2022 bei laufendem Verkehr ausgebaut und erneuert.