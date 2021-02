Überfall in Berlin auf Geldtransporter am Kudamm - Videos zeigen Tat

Am Freitag ist ein Geldtransporter am Kurfürstendamm an der Ecke Bleibtreustraße überfallen worden. Mehrere Täter sind auf der Flucht.

Vor einer Volksbank-Filiale am Kurfürstendamm an der Ecke Bleibtreustraße fand der Überfall statt.

Berlin. Sie wollten unauffällig sein: Vier Männer in der orangefarbenen Arbeitskleidung der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) warteten am Freitagmorgen am Kurfürstendamm auf ihre Opfer. Es war 10 Uhr, als die Räuber einen Geldtransporter in aller Öffentlichkeit direkt an der Ecke Bleibtreustraße vor einer Volksbank-Filiale überfielen.

Videos im Internet zeigen, wie kaltblütig die Täter vorgingen. Auf einem ist zu sehen, dass die Räuber in einem silbernen Audi 6 flüchteten. Die Aufnahme ist 22 Sekunden lang und aus erhöhter Position von einem Haus gegenüber aufgenommen. Zu sehen sind mehrere Täter, die etwas in den Kofferraum des Autos verladen. Ein anderes Video zeigt die Tat aus der entgegengesetzten Perspektive. Es wurde aus einer Arztpraxis heraus gefilmt. Zu sehen sind die vier Räuber, die an einer Seitentür des Geldtransportes stehen und Inhalte aus dem Laderaum hektisch in einen weißen Sack packen. Ein Wachmann liegt bereits verletzt am Boden. Zu hören ist eine Alarmanlage und eine Frau, die gerade die Polizei anruft: „Hier ist ein Überfall“.

Laut Polizei überraschten die Räuber den Transporter, als dieser gerade vor der Bank-Filiale hielt. Die 37 und 60 Jahre alten Geldboten, die die Geldkassetten per Sackkarre in die Bank bringen wollten, wurden mit Reizgas besprüht und dann entwaffnet. Mit den Kassetten sollten die Geldautomaten aufgefüllt werden.

Eine Zeugin berichtete, dass sie aus dem Auto den Überfall beobachtet habe. Es seien vier Täter gewesen. Ein Mann habe zwei Pistolen auf sie und ihre Mitfahrer gerichtet. Zwei Komplizen hätten „Säcke mit Geld transportiert“ und in einen Wagen gepackt. Ein Mann habe am Steuer des silbernen Fluchtwagens gesessen. Dessen Kofferraum habe sich nicht ganz schließen lassen. Ein weiterer Mann habe auf dem Boden gelegen, möglicherweise ein Wachmann. „Es war ein großer Schock, ich hatte totale Angst“, sagte die junge Frau.

Laut einem Polizeisprecher bedrohten die Räuber die Wachleute mit Waffen, sprühten mit Reizgas und flüchteten dann mit einem silberfarbenen Audi vermutlich über die Stadtautobahn. Später wurde an der Bessemerstraße auf einem Supermarktparkplatz südlich der Stadtautobahn in Tempelhof-Schöneberg ein Auto gleichen Typs angezündet. Die Polizei prüfe nun, ob es sich um den Fluchtwagen handelt. Alle Anzeichen lassen darauf schließen, dass es so war. Der Wagen wurde noch am frühen Nachmittag abtransportiert.

„Das Vorgehen spricht dafür, dass das relativ organisiert war. Die Täter sind rücksichtlos vorgegangen, um an die Beute zu gelangen. Es wurde Gewalt angewendet“, sagte ein Polizeisprecher.

Das ausgebrannte Fahrzeug werde nun untersucht. Außerdem würden Spuren vom Tatort gesichert, es gebe zudem viele Zeugenaussagen. „Natürlich werden auch Zusammenhänge zu vorangegangenen Taten geprüft“, so der Sprecher. Ob Indizien in Richtung organisierte Kriminalität oder Clan-Kriminalität deuten würden, könne derzeit noch nicht gesagt werden.

Über die Höhe der Beute sei auch noch nichts bekannt. Die beiden verletzten Wachleute im Alter von 37 und 60 Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile haben sie es wieder verlassen. Die beiden seien ambulant behandelt worden, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Das Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei befragte Zeugen.

Die Polizei bittet unterdessen Zeugen der Tat, Videos und Fotos nicht ins Netz zu stellen, sondern der Polizei zur Verfügung zu stellen.

#Achtung!

Bitte stellen Sie Aufnahmen des Überfalls nichts in Netz. Wir haben unser Hinweisportal freigeschaltet, damit Sie Bilder und Videos für die Ermittlungen unseres #LKA zur Verfügung stellen können.

Der überfallene Geldtransporter.

Die Polizei hatte nach mehreren Überfällen auf unterschiedliche Vorgehensweisen der Täter hingewiesen, aber betont, ein Zusammenhang werde selbstverständlich geprüft.

