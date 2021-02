Überfall auf Geldtransporter am Kudamm - Mitarbeiter verletzt

Am Freitag ist ein Geldtransporter am Kurfürstendamm an der Ecke Bleibtreustraße überfallen worden. Mehrere Täter sind auf der Flucht.

Berlin. Am Freitagvormittag ist ein Geldtransporter vor einer Volksbank-Filiale am Kurfürstendamm an der Ecke Bleibtreustraße überfallen worden. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Der Alarm ging bei der Polizei gegen 10 Uhr ein.

Vor einer Volksbank-Filiale am Kurfürstendamm an der Ecke Bleibtreustraße fand der Überfall statt.

Zwei Wachleute wurden verletzt. Von Schüssen sei nach ersten Zeugenaussagen aber nichts bekannt, so die Sprecherin. Die Täter schlugen laut Zeugenaussagen zu, als die Männer von der Geldtransportfirma gerade Geldkassetten ausladen wollten.

Die Täter flüchteten mit einem Audi, wie Zeugen es der Polizei schilderten. Laut einem Polizeisprecher bedrohten die Räuber die Wachleute mit Waffen und sprühten mit Reizgas. Laut Zeugen handelte es sich um Schusswaffen. Die Täter seien mit mehreren Geldkassetten geflüchtet. In der Bessemerstraße südlich der Stadtautobahn in Tempelhof-Schöneberg sei ein Audi, der angezündet worden sei, gefunden worden, sagte der Sprecher. Die Polizei prüfe nun, ob es sich um den Fluchtwagen handeln könnte. Alle Anzeichen sprechen dafür. Anfangs war auch von der Urbanstraße in Kreuzberg als einem Fundort eines verdächtigen Wagens die Rede.

Der mutmaßliche Fluchtwagen der Täter wurde ausgebrannt auf der Fluchtstrecke gefunden.

Das als Fluchtwagen wahrscheinliche Fahrzeug wurde an der Bessemerstraße Straße gefunden im Hinterhof eines Einkaufsmarktes. Das Auto wurde inzwischen von der Polizei abtransportiert.

Spurensicherer untersuchen den Geldtransporter

„Das Vorgehen spricht dafür, dass das relativ organisiert war. Die Täter sind rücksichtlos vorgegangen, um an die Beute zu gelangen. Es wurde Gewalt angewendet“, sagte ein Polizeisprecher. Überprüft werde nun das ausgebrannte Fahrzeug, Spuren vom Tatort würden gesichert, es gebe viele Zeugenaussagen. „Natürlich werden auch Zusammenhänge zu vorangegangenen Taten geprüft.“ Ob Indizien Richtung organisierter Kriminalität oder Clan-Kriminalität deuten würden, könne derzeit noch nicht gesagt werden.

Über die Höhe der Beute ist noch nichts bekannt. Eine Zeugin berichtete, dass sie aus dem Auto den Überfall beobachtet habe. Es seien vier Täter gewesen. Ein Mann habe zwei Pistolen auf sie und ihre Mitfahrer gerichtet. Zwei Komplizen hätten „Säcke mit Geld transportiert“ und in einen Wagen gepackt. Ein Mann habe am Steuer

des silbernen Fluchtwagens gesessen. Dessen Kofferraum habe sich nicht ganz schließen lassen. Ein weiterer Mann habe auf dem Boden gelegen, möglicherweise ein Wachmann. „Es war ein großer Schock, ich hatte totale Angst“, sagte die junge Frau.

Die Polizei sperrte den Tatort ab.

Der überfallene Geldtransporter

Auf einem Augenzeugen-Video, das die Bild-Zeitung veröffentlichte, ist zu sehen, dass die Räuber als Müllmänner verkleidet waren und in einem silbernen Audi flüchteten. Die Aufnahme ist 22 Sekunden lang und aus erhöhter Position von einem Haus gegenüber aufgenommen. Zu sehen sind drei Täter, die etwas in den Kofferraum des Autos verladen. Die Aufnahmen enstanden während, bzw. nach dem Überfall.

Die Polizei sperrte den Tatort ab.

Die Polizei bittet unterdessen Zeugen der Tat, Videos und Fotos nicht ins Netz zu stellen sondern der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Beide Wachleute wurden in ein Krankenhaus gebracht. Nach Informationen der „B.Z.“ soll einer von ihnen schwer verletzt sein. Dazu wollte die Polizei sich nicht äußern. Das Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen übernommen. Der Tatort wurde abgesperrt. Die Kriminalpolizei befragte Zeugen.

Immer wieder Geldtransporter-Überfälle in Berlin

In Berlin kommt es immer wieder zu Überfällen auf Geldtransporter oder Geldboten. Am 17. Dezember 2020 wurden zwei Geldboten im Treptower Park Center überfallen. Drei Täter mit Schusswaffen passten die Geldboten vor einem Fahrstuhl im Treptower Park Center ab. Die Täter erbeuteten unter Einsatz von Reizgas einen Geldkoffer und konnten zunächst in einem Fahrzeug über die Beermannstraße in Richtung Neukölln fliehen.

Am 15. Dezember 2020 hatten drei unbekannte Täter gegen 9.30 Uhr den Mitarbeiter eines Geld- und Werttransportunternehmens mit Schusswaffen bedroht, als dieser das Ikea-Möbelhaus am Sachsendamm durch einen Hintereingang verlassen hatte. Anschließend war das Trio in einem weißen Audi A8 mit einem Geldkoffer mit Bargeld geflüchtet. Im Januar hatte es eine Festnahme gegeben.

Am 16. Juni 2020 überfielen Räuber einen Geldboten an der Detmolder Straße in Wilmersdorf. Sie bedrohten den Mann mit einer Schusswaffe und entrissen ihm den Geldkoffer mit einer halben Million Euro.

Am 31. Juli 2020 haben vier Räuber einen Geldboten in einer Postbank-Filiale im Karstadt-Kaufhaus am Hermannplatz in Neukölln überfallen. Dabei versprühten sie Reizgas und versuchten, dem Mitarbeiter einen Geldkoffer zu entreißen. Ohne Erfolg, sie flüchteten in einem Auto ohne Beute. Durch das Reizgas wurden mehrere Personen verletzt und etwa 150 Polizisten durchsuchten das Kaufhaus. Während des Polizeieinsatzes fuhren die U-Bahnen der Linien 7 und 8 ohne Halt an der Station Hermannplatz durch.

Am 4. August 2020 folgte ein Überfall auf die selbe Bankfiliale in Wilmersdorf wie im Juni. Die Täter rammten mit einem Wagen ein Fenstergitter und gelangten in das Gebäude. Ein Wachmann tauchte auf, mehrere Schüsse wurden abgefeuert, der Mann wurde getroffen. Die Täter zündeten das Auto an und liefen zur nahe gelegenen Autobahn 100, wo ein Fluchtfahrzeug wartete. Am nächsten Tag sperrte die Polizei für umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit speziellen Spürhunden die Stadtautobahn. Gefasst wurden die Täter bisher nicht.

Die Polizei hatte nach mehreren Überfällen auf unterschiedliche Vorgehensweisen der Täter hingewiesen, aber betont, ein Zusammenhang werde selbstverständlich geprüft.