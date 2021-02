In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 19. Februar.

+++ Neuköllner Polizei jagt Randalierer in roter Jacke +++

Ein Mann beschäftigte für mehrere Stunden in der Nacht zu Freitag die Berliner Polizei im Abschnitt 55. Erst soll er in der Delbrückstraße in Neukölln in einem Wohnhaus widerrechtlich den Rauchabzug ausgelöst haben und dort auch eine Scheibe eingeschlagen haben. Der Mann verschwand jedoch. Zeugen beschrieben ihn als "männlich, rote Jacke, Mütze".





An der Ecke Hertastraße / Hermannstraße kam es kurz darauf zu einer gefährlichen Körperverletzung! Ein Mann wurde mit einer Flasche angegriffen und dabei am Kopf verletzt. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Täterbeschreibung:"männlich, rote Jacke, Mütze". Wieder einige Zeit später kehrte der Täter zurück in die Delbrückstraße. Diesmal nahm er sich ein Verkehrsschild zur Hilfe und schlug damit die Scheibe einer Eingangstür ein. Auch dieses Mal konnte der Mann vom Tatort flüchten. Wieder beschrieben ihn Zeugen mit den Worten: "männlich, rote Jacke, Mütze".

Bei einer Absuche des Gebiets konnte eine verdächtige Person am S-Bahnhof Hermannstraße festgestellt werden. Die Person wehrte sich bei der Festnahme und beleidigte die anwesenden Polizisten. Der Mann wurde in einem RTW in eine Klinik gebracht.

Gegen 22 Uhr kam es zu einem Wasserrohrbruch in der Straße Im Amselgrund in Hermsdorf.

Foto: Thomas Peise

+++ Wasserrohrbruch in Hermsdorf +++

Beim Bruch einer Wasserleitung in Hermsdorf ist ein mehrere Meter großer Krater in einer Straße entstanden. Ein parkendes Auto sei am Donnerstagabend teilweise in das Wasserloch eingebrochen, das einen geschätzten Durchmesser von vier Metern habe, teilte die Feuerwehr mit. „Es sieht aus wie ein kleiner See in der Straße“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Vier Keller von angrenzenden Häusern waren zudem geflutet. Bei zwei Häusern stellte der Versorger vorsorglich den Strom ab, da Leitungen im Keller unter Wasser standen. Alle betroffenen Häuser waren zwischenzeitlich ohne Wasser.

Auslöser der Überflutung war eine etwa 15 Zentimeter dicke Wasserleitung in der Straße, die gebrochen war. Wie es zu dem Rohrbruch kommen konnte, war zunächst unklar.

Gegen 19.40 Uhr am Donnerstagabend kam es in einem Wohnhaus in der Koppenstraße in Friedrichshain zu einem Brand.

Foto: Thomas Peise

+++ Brand in Friedrichshainer Wohnhaus +++

Nach einem Kellerbrand in einem Hochhaus in Friedrichshain sind 37 Bewohner vom Rettungsdienst behandelt worden - ins Krankenhaus musste aber niemand. Das Feuer war am Donnerstagabend in vier Kellerverschlägen des elfgeschossigen Hauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Da der Keller mit dem Untergeschoss eines Nebenhauses verbunden war, zog der Rauch auch dorthin.

Insgesamt fünf Treppenhäuser in beiden Gebäuden waren verraucht. Die Feuerwehr holte zwei Bewohner mit Brandschutzhauben ins Freie und zwei weitere Menschen mit Leitern von einem Vordach, wohin sie sich gerettet hatten. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit 125 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bislang noch unklar.