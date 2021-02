In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 18. Februar.

+++ Polizei stellt Tresor bei Durchsuchung sicher +++

In der Nacht zu Donnerstag stellte die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Tangermünder Straße in Hellersdorf einen 300-Kilo-schweren Tresor sicher, wie die B.Z. berichtet. Die Beamten stellten zudem noch weitere Gegenstände sicher. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

+++ Autobrand in Friedrichsfelde +++

Am Donnerstgamorgen stand gegen 2.40 Uhr der Lkw einer Autovermietung am Hönower Weg in Friedrichsfelde in Flammen. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Fahrzeug, wie die B.Z. berichtet. Es brannte jedoch im vorderen Bereich aus. Die Ermittlungen laufen.