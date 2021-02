Reinickendorf: Explosion und Brand in Wohnung - ein Verletzter

In Reinickendorf hat sich in einer Wohnung eine Explosion ereignet. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Berlin-Reinickendorf Feuerwehreinsatz nach Explosion in Wohnung in Borsigwalde

Berlin. Im Reinickendorfer Ortsteil Borsigwalde hat sich am Mittwochmorgen eine Explosion in einer Wohnung eines Hauses an der Conradstraße ereignet. Die Räume gerieten dabei in Brand. Die Feuerwehr ist mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort und löschte.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ist zu sehen, wie hohe Flammen aus einem zerborstenen Fenster der in der ersten Etage gelegenen Wohnung schlagen. Auch Teile des Rahmens und der Fensterbrüstung wurden durch die Wucht der Explosion herausgerissen. Einrichtungsgegenstände ragten aus der Wohnung, aus der dichter schwarzer Qualm drang. Der Twitter-Nutzer berichtete auch, dass er zwei Explosionen und mehrere Nachdetonationen wahrgenommen habe.

es gab 2 Explosionen und einige kleinere Nach-Detonationen #Conradstraße Borsigwalde



— Jürgen Ritter (@RitterJurgen) February 17, 2021

Explosion Conradstraße Borsigwalde



— Jürgen Ritter (@RitterJurgen) February 17, 2021

Retter brachten 70 Menschen in Sicherheit, die in einem BVG-Bus unterkamen. Wie die Feuerwehr twitterte, habe sich die Explosion mit Folgebrand in einem Wohnheim ereignet. Demnach wurde eine verletzte Person in eine Klinik gebracht. 60 Einsatzkräfte seien vor Ort. Über die näheren Hintergründe ist noch nichts bekannt.

Wie die Feuerwehr später mitteilte, könnten die Personen aus dem Wohnheim vorerst nicht zurück in das Gebäude. Ihre Unterbringung werde durch die Polizei geklärt. Der Brand sei mit Hilfe von 2 C-Rohren gelöscht und das Gebäude mit einem Drucklüfter entraucht worden.

Nach einer #Explosion mit Folgebrand in einem Wohnheim in der #Conradstraße in #Tegel wurde eine verletzte Person in eine Klinik transportiert.

Rund 70 Personen werden in einem @BVG_Bus und unserem #MTF3 betreut. Wir sind mit 60 Kräften im Einsatz.

— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 17, 2021

Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Tatortarbeit und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Bus der Linie 125 wurde zwischenzeitlich umgeleitet, die Conradstraße war für den Feuerwehreinsatz gesperrt