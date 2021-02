Blaulicht-Blog: Schweinehälften-LKW umgekippt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 17. Februar.

+++ Schweinehälften-LKW umgekippt +++

Gegen 20.35 Uhr am Dienstagabend verlor ein LKW auf der Eichstädter Chaussee in Vehlefanz im

Landkreis Oberhavel die Kontrolle über seinen Laster. Er kam von der Fahrbahn ab und kippte um. Dabei wurde der Fahrer glücklicherweise nicht verletzt. In dem Aufleger befanden sich 20 Tonnen Schweinehälften, die noch in der Nacht umgeladen wurden.

+++ Frau will Hund retten und bricht selbst im Eis ein +++

Ein Hund und seine halterin sind bei einem Ausflug im Tiergarten in Mitte ins Eis eines Gewässers eingebrochen. Zunächst sei der Hund hineingeraten und nicht mehr selbst herausgekommen, teilte die Polizei mit. „Frauchen wollte ihm vom Eis aus helfen, brach dabei aber selbst ein“, hieß es weiter. Die Wasserschutzpolizei und ein Passant hätten „die bitterlich Frierenden“ gerettet. Polizei und Feuerwehr warnen seit Tagen vor dem Betreten zugefrorener Gewässer.

+++ Wohnungsbrand in Neukölln +++

Am Dienstagabend brannte eine Wohnung in der Silbersteinstraße in Neukölln.

Foto: Thomas Peise

Gegen 20.20 Uhr am Dienstagabend brannte eine Wohnung im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Silbersteinstraße in Neukölln. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. In der Wohnung fanden die Beamten eine schwer verletzte Person Diese wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. 47 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren vor Ort. Um dem Hubschrauber die Landung zu ermöglichen, sei ein Sportplatz ausgeleuchtet worden. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.