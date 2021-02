Schwerer Unfall in Treptow: U-Haft für 21 Jahre alten Fahrer

Berlin. Nach dem Unfall in Berlin-Treptow mit drei Toten kommt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. „Der 21-Jährige soll im Stadtverkehr auf über 150 km/h beschleunigt und den Unfall verursacht haben. Der Haftbefehl wegen verbotenen Kfz-Rennens und fahrlässiger Tötung in drei Fällen konnte heute früh vollstreckt werden“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag auf Twitter mit. Zuvor hatte ein Haftrichter den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl abgewiesen. Daraufhin beantragte die Generalstaatsanwaltschaft Beschwerde.

Untersuchungshaft nach Beschwerde der Staatsanwaltschaft:



Der 21-Jährige soll im Stadtverkehr auf über 150 km/h beschleunigt und den Unfall verursacht haben. Der Haftbefehl wegen verbotenen Kfz-Rennens und fahrlässiger Tötung in drei Fällen konnte heute früh vollstreckt werden. https://t.co/0jqe166RDn — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) February 16, 2021

Der hochmotorisierte Wagen mit vier Insassen im Alter zwischen 19 und 21 Jahren war am späten Abend des 2. Februar mit hohem Tempo zunächst gegen Bäume an der Straße Am Treptower Park geprallt. Dann krachte das Auto mit solcher Wucht gegen einen Baucontainer, dass es in zwei Teile zerriss und in Flammen aufging.

Foto: BM Infografik

Ein junger Mann starb noch an der Unfallstelle, ein zweiter wenige Stunden später. Der dritte Insasse wurde zunächst mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht. Doch auch der 19-Jährige starb wenige Tage später. Der mutmaßliche 21 Jahre alte Fahrer war nur leicht verletzt worden. Er war zunächst im Krankenhaus festgenommen worden.

Bei einem schweren Autounfall in Berlin-Treptow sind zwei Männer tödlich verunglückt. Ein weiterer Mann schwebt in Lebensgefahr. Foto: Thomas Peise

