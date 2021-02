Polizei-Streifenwagen driftet im Görlitzer Park

Zwei Videos eines Polizeistreifenwagens sorgen seit Montag für Aufsehen, erregten Aufmerksamkeit und die Gemüter der User.

Ein Anrainer hatte zwei Videos gepostet, die einen Polizeiwagen auf Streife im Görlitzer Park zeigen sollen. Auf schneeglatter Fläche lassen die Insassen den Wagen an mehreren Stellen im Park driften. Etwas hämisch kommentiert der User dazu: "Falls jemand mal nachzählen mag, wie die ganzen Einsatzstunden der Polizei Berlin im Görli so zustande kommen." Die Tweets sind unter anderem an Monika Herrmann (Grüne), die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain Kreuzberg, sowie an den offiziellen Twitter-Account des Büros von Berlins Innensenator Andreas Geisel adressiert.

Die Polizei ist sich der etwas peinlichen Situation bewusst und teilte auf Anfrage der Berliner Morgenpost mit, man gehe der Sache nach. Auch würde intern nachgeforscht, welche Kollegen in dem Streifenwagen gesessen hätten. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.