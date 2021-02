A10: Polizist bei Unfall bei Oberkrämer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 16. Februar.

+++ Polizist bei Unfall auf A10 bei Oberkrämer verletzt +++

Bei einem Unfall auf der A10 bei Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) ist ein Polizist verletzt worden. Der 27-Jährige hatte am Montagabend nach einem glättebedingten Lkw-Unfall auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg Absperrungen entfernt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Autofahrer übersah die Unfallstelle und erfasste den Polizisten. Anschließend krachte er in einen parkenden Streifenwagen. Der Polizist wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, der Unfallverursacher blieb unverletzt.

+++ Wetterdienst warnt vor Glatteis - BSR im Einsatz +++

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung vor Glatteis in Berlin herausgegeben. Diese gilt bis heute um 11 Uhr. "Aufgrund von überfrierender Nässe muss örtlich mit Glatteis gerechnet werden", hieß es. Außerdem besteht bis heute 9 Uhr eine amtliche Warnung vor Frost bis zu -5 Grad.

Der BSR-Winterdienst räumt und streut Stadtautobahnen, Hauptverkehrsstraßen, ÖPNV-Straßen inklusive Radfahrstreifen, teilte das Unternehmen am Morgen mit. Überwege werden kontrolliert. Wenn nötig, werde auch dort gestreut.

Für die orange gekennzeichneten Gebiete gilt eine Warnung vor Glatteis.

Foto: Deutscher Wetterdienst