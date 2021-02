Berlin Gesundbrunnen: SEK durchsucht Wohnung nach Bedrohung mit Schusswaffe

Berlin. Nachdem ein Mann in Gesundbrunnen seine Ehefrau mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, hat die Polizei am Montag die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war wegen des Hinweises auf Schusswaffenbesitz ein Spezialeinsatzkommando gerufen worden. Außerdem sei der Bereich um die Wohnung in der Steegerstraße weiträumig abgesperrt worden.

Schwer bewaffnete Polizisten stehen an der Wollankstraße Ecke Seegerstraße.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

Bei der Wohnungsdurchsuchung sei eine Schreckschusswaffe gefunden worden. Da der 35 Jahre alte Mann damit drohte, sich etwas anzutun, werde seine psychische Verfassung im Krankenhaus geprüft. Die Polizei habe Ermittlungen gegen den Verdächtigen eingeleitet, hieß es.