Berlin: Banküberfall in Wilmersdorf - Polizei bittet um Mithilfe

Berlin. Die Berliner Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des Raubüberfalls auf eine Commerzbank-Filiale in Wilmersdorf. Mindestens zwei Personen hatten sich in der Nacht zum 2. Februar 2021 über die Notausgangtür des Innenhofs Zutritt zur Bank verschafft. Am Montag veröffentlichten die Ermittler nun Bilder, die die beiden Tatverdächtigen in der Bank zeigen.

Die beiden Täter hatten gegen 7.20 Uhr die erste Mitarbeiterin, die in der Bankfiliale eintraf, mit einer vorgehaltenen Schusswaffe gezwungen, den Tresorraum zu öffnen. Beim Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht.

Banküberfall in Wilmersdorf - die Polizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Hinweise zu deren Identität und/oder den Aufenthaltsorten machen?

Wer hat zur Tatzeit oder in der Woche vor der Tat im Tatortbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann die Verdächtigen beschreiben und ggf. wiedererkennen?

Wer kann Angaben zu dem Fluchtweg der Täter machen?

Wer kann Angaben zum Fluchtfahrzeug oder anderen in dem Zusammenhang auffälligen Fahrzeugen und Kennzeichen machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes, Tempelhofer Damm 12 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-944315 oder (030) 4664-944326 (innerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle.

Banküberfall in Wilmersdorf: SEK durchsuchte Kellerräume

SEK-Beamte sichern die Commerzbank an der Blissestraße.

Foto: Morris Pudwell

Unklar war am Morgen des Überfalls zunächst, ob die Täter sich noch in der Bank aufhielten. Es wurden alle Kellerräume durchsucht, die Verdächtigen aber nicht im Gebäude angetroffen. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war vor Ort, rückte aber wieder ab. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Außerdem wurden die Bank-Mitarbeiter befragt.

Wilmersdorf war bereits im vergangenen Jahr wiederholt Schauplatz spektakulärer Raubtaten. So wurde am 16. Juni ein Geldbote vor einer Volksbank-Filiale an der Detmolder Straße am Bundesplatz überfallen – nur wenige Fußminuten vom jetzigen Tatort entfernt. Die Täter konnten den 56-Jährigen mit Tränengas überwältigen und ihm Geldkassette und Pistole abnehmen, bevor sie unerkannt mit einem Auto mit gefälschten Kennzeichen flohen.