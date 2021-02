Chemie-Fabrik in Marienfelde: Fischsterben durch verunreinigtes Löschwasser nach Brand

Nach dem Brand in einer Chemie-Fabrik in Marienfelde drang verunreinigtes Löschwasser aus. Es kommt zu einem Fischsterben.

Berlin. Nach einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb in Marienfelde (Tempelhof-Schöneberg) am Donnerstag ist die Feuerwehr am späten Sonnabendabend erneut an die Motzener Straße ausgerückt. Aus der Chemie-Halle traten Flüssigkeiten aus. Eine Warnung wurde über die Apps Katwarn und Nina an die Bevölkerung verschickt. Es handelte sich um eine „Sicherheitsrelevante Informationen ohne direkte Gefährdung“.

Darin heißt es: „Durch den Großbrand (...) wurde das Löschwasser verunreinigt und ist in das Klärwerk Waßmannsdorf der Berliner Wasserbetriebe gelangt und ist dort nicht vollständig abbaubar. Somit ergibt sich eine starke Sauerstoffzehrung in den beiden offen fließenden Ableitern des Klärwerks. Es findet bereits ein Sterben von Fischen statt.“

Verunreinigtes Löschwasser ausgetreten: Spaziergänger sollen auf ihre Hunde achten

Eine Gefahr für Spaziergänger bestehe nicht, allerdings sollten Hundebesitzer darauf achten, dass die Hunde nicht aus den in Richtung Rudow sowie in Richtung Schönefeld jeweils zum Teltowkanal fließenden bachartigen Ableitern trinken, hieß es in der Warnmeldung weiter. Die Ortsteile Großziehten, Waßmannsdorf und Schönefeld sind in einem Umkreis von drei Kilometern betroffen.

Die Feuerwehr nahm am Abend Wasserproben aus einem Gully. Danach dichteten die Einsatzkräfte den Gully ab, sodass keine Flüssigkeiten mehr nachlaufen konnten.

Auf einem Firmengelände an der Motzener Straße in Berlin-Marienfelde ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Foto: Morris Pudwell / BM

Bei dem Brand in Marienfelde waren in der Spitze 160 Feuerwehrleute vor Ort. Foto: Morrid Pudwell / Morris Pudwell

Von Drehleitern aus versuchen Feuerwehrleute einen Hallenbrand in Marienfelde zu bekämpfen. Foto: Paul Zinken / dpa

Das Feuer war aus bislang ungeklärten Ursachen in der Halle einer Galvanik-Firma ausgebrochen. Foto: Paul Zinken / dpa

Laut Feuerwehrsprecher seien verschiedene Bäder mit Chemikalien in Brand geraten. Foto: Paul Zinken / dpa



Auch am Freitagmorgen dauern die Löscharbeiten an. Foto: Annette Riedl / dpa

Feuerwehrmänner stehen vor der Halle in Marienfelde. Das Feuer ist noch nicht vollständig gelöscht. Foto: Annette Riedl / dpa

Feuerwehrleute bauen am Freitagmorgen ein Dekontaminationszelt auf. Foto: Annette Riedl / dpa



Der Brand in einer metallverarbeitenden Fabrik in Marienfelde war für die Berliner Feuerwehr einer der größten Einsätze der vergangenen Monate. Das Feuer konnte erst nach mehr als 15 Stunden gelöscht werden. Während des Einsatzes waren gefährliche Stoffe ausgetreten. Anwohner mussten ihre Fenster geschlossen halten. Betroffen war ein Umkreis von etwa drei Kilometern rund um die Motzener Straße.