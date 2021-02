In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 14. Februar.

+++ Flüssigkeiten treten nach Brand in Chemie-Halle aus +++

Nach einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb in Marienfelde (Tempelhof-Schöneberg) am Donnerstag ist die Feuerwehr am späten Sonnabendabend erneut an die Motzener Straße ausgerückt. Aus der Chemie-Halle traten Flüssigkeiten aus. Die Feuerwehr nahm Wasserproben aus einem Gully. Danach dichteten die Einsatzkräfte den Gully ab, sodass keine Flüssigkeiten mehr nachlaufen konnten.

+++ Unfall zwischen Taxi und Kleinwagen +++

Ein blauer Kleinwagen war mit einem Taxi kollidiert.

Foto: Pudwell

An der Ortsverbindung L76 und der B96a in Höhe der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow (Landkreis Teltow-Fläming) sind am Sonnabend gegen 20.50 Uhr ein Taxi und ein Auto kollidiert. In dem Kleinwagen soll eine Person eingeklemmt worden sein. Nach ersten Erkenntnissen konnte die Feuerwehr die betroffene Person schnell befreien. Insgesamt sollen sich drei Personen in dem Auto befunden haben. Ob das Taxi mit Mitfahrern besetzt war, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Unfallstelle war für knapp zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

+++ Zwei Autos kollidieren - Fahrer eingeklemmt +++

Bei einem Unfall wurde ein Fahrer eingeklemmt.

Foto: Peise

Zu einem schweren Unfall ist es am Sonnabend gegen 20.30 Uhr auf der B1 in Hoppegarten im Landkreis Märkisch-Oderland gekommen. An der Kreuzung Köpenicker Straße kollidierten zwei Pkw. Nach Informationen von vor Ort wurde einer der Fahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.