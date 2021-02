Diebstahl von Schul-Tablets - Verdächtiger festgenommen

Nach dem Diebstahl von 242 Tablets aus der Willy-Brandt-Oberschule in Gesundbrunnen hat die Polizei am Mittwochvormittag in Brandenburg/Havel einen 26-Jährigen festgenommen. Dieser steht im Verdacht, die Tablets Ende Januar entwendet zu haben. Die Tat hatte große Empörung ausgelöst.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, durchsuchten die Ermittler in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Berlin insgesamt vier Wohnungen, darunter eine in Berlin und drei in Brandenburg/Havel. Kurz zuvor nahmen sie den Tatverdächtigen gegen 10 Uhr in der Carl-Ferdinand-Wiesike Straße fest und überstellten ihn an das Amtsgericht Tiergarten zur Verkündung eines Haftbefehls. Die gestohlenen Tablets seien nicht gefunden worden.

Das Land Berlin hatte die Tablets für „bedürftige Schüler“ angeschafft; also Schüler, die während der Corona-Pandemie eine digitale Grundausstattung brauchen, um überhaupt am „schulisch angeleiteten Lernen zu Hause“ teilnehmen zu können.

Diese waren in der Nacht zum 29. Januar gestohlen worden, nachdem der oder die Täter mehrere Zugangstüren der Sekundarschüle in der Grüntaler Straße gewaltsam geöffnet hatten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf knapp 100.000 Euro.

Die Tablets sind für die Täter allerdings wertlos, weil sie von der Senatsverwaltung gemanagt werden und deshalb nach dem EInschalten nicht nur gesperrt, sondern auch geortet werden können.

