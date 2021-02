Berlin: Lkw-Fahrer verliert Kontrolle - tödlich verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 11. Februar.

+++ Lkw-Fahrer kommt von Straße ab - tödlich verletzt +++

Tödlicher Unfall in Baumschulenweg: Ein 58 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall mit seinem Lkw ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, kam der Lasterfahrer am Mittwochabend von der Chris-Gueffroy-Allee ab und kollidierte mit einem Lichtmast und einem Zaun. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden, wo er anschließend starb. Warum er die Kontrolle über den Sattelzug verlor, war zunächst unklar.

Das Unglück geschah am Mittwoch gegen 17.35 Uhr in einer Tempo-30-Zone. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Fahrer von Zeugen befreit und anschließend von den alarmierten Feuerwehrkräften reanimiert. Die Reanimation dauerte bis zum Abstransport des Fahrers an. Vor Ort hieß es, der Mann habe womöglich während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten und die Kontrolle über die Zugmaschine verloren. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. Es entstand erheblicher Sachschaden am Zaun der Kleingartenanlage "Britzer Allee" und des Lichtmasts.

