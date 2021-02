Berlin: Lkw-Fahrer verliert Kontrolle - lebensgefährlich verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 11. Februar.

+++ Lkw-Fahrer verliert offenbar Kontrolle - lebensgefährlich verletzt +++

Schwerer Unfall in Baumschulenweg: Am Mittwoch gegen 17.35 Uhr geriet der Fahrer einer LKW-Zugmaschine in der Tempo-30-Zone auf der Chris-Gueffroy-Allee nach links von der engen Fahrbahn ab. Er knallte gegen einen Betonlichtmast, fuhr noch knapp 20 Meter weiter und kam an einer Gruppe junger Bäume vor der Kleingartenanlage "Britzer Allee" zum Stillstand.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Fahrer von Zeugen befreit und anschließend von den alarmierten Feuerwehrkräften reanimiert. Die Reanimation dauerte bis zum Abstransport des Fahrers an. Offenbar erlitt der Fahrer während der Fahrt einen medizinischen Notfall und verlor die Kontrolle über die Zugmaschine. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. Es entstand erheblicher Sachschaden am Zaun der Kleingartenanlage und des Lichtmasts.

