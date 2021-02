In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 10. Februar.

In einem Kiosk in Friedrichshain war ein Feuer ausgebrochen.

+++ Kioskbrand in Friedrichshain - Haus evakuiert +++

In der vergangenen Nacht gegen 2.30 Uhr ist in einem Kiosk in der Grünberger Straße in Friedrichshain ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Bewohner des Hauses mussten während des Einsatzes ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand dann zügig. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unklar.

+++ Pkw brennt in Neukölln +++

In Neukölln brannte ein Pkw.

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Dienstag gegen 23 Uhr zu einem Einsatz nach Neukölln ausgerückt. In der Weserstraße brannte ein Pkw. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Auto. Nur durch das schnelle Löschen des Brandes im Frontbereich konnte ein komplettes Ausbrennen verhindert werden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.