Berlin: Ein Verletzter bei Brand in Lichterfelde

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 8. Februar.

+++ Ein Verletzter bei Brand in Lichterfelde +++

Bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zu Montag ist ein Mensch in Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, brannten Einrichtungsgegenstände einer Erdgeschosswohnung am Ostpreußendamm. Die Person sei vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei machte zu dem Brand zunächst keine weiteren Angaben. 34 Kräfte der Feuerwehr waren 1,5 Stunden im Einsatz.

+++ Wohnlaube brennt in Nikolassee +++

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Nikolassee (Steglitz-Zehlendorf) ausgerückt. An der Benschallee brannten das Dach und Wandteile einer Wohnlaube, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Die Wasserversorgung musste über eine lange Wegstrecke aufgebaut werden. Einsatzkräfte konnten einen Hund rettet. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr war mit 28 Kräften rund vier Stunden im Einsatz.

+++ Glättegefahr - BSR in der Stadt unterwegs +++

Autofahrer müssen sich am frühen Montagmorgen auf Glätte durch Schneefall in Berlin einstellen. Die Berliner Stadtreinigung teilte auf Twitter mit, dass der Winterdienst in der Nachtschicht bereits Stadtautobahnen kontrolliert hat und frühmorgens weitere wichtige Fahrbahnen inkl. Radfahrstreifen sowie Überwege prüft - "Wo nötig, wird gestreut", hieß es. Mehr zum Wetter in Berlin lesen Sie HIER.