Berlin Tegel: Ein Toter bei Brand in Wohnung

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 7. Februar.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Tegel (Reinickendorf) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Er sei trotz schnellen Eingreifens nur noch leblos geborgen worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Aus noch unbekannter Ursache waren auf einem Balkon im dritten Obergeschoss eines viergeschossigen Mietshauses an der Stockumer Straße in der Nacht zum Sonntag Möbel in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster. Während der Löscharbeiten fanden die Beamten auf dem Balkon den Toten. Weiteres ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Sonntagmorgen brannten Einrichtungsgegenstände in Souterrain eines dreigeschossigen Bürogebäudes am Lichterfelder Ring in Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf). Eine schlafende Person wurde aus einem Nebenraum gerettet, eine weitere kam verletzt in eine Klinik. 32 Feuerwehrleute waren zwi Stunden im Einsatz

In einer Wohnung an der Donaustraße hat es in einer Küche gebrannt.

Foto: Thomas Peise

Gegen 19 Uhr am Samstagabend brannte es in einer Wohnung an der Donaustraße in Neukölln. Dort war eun feuer in der Küche ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte den Mieter in Sicherheit. Dieser wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Brandursache ist bislang unklar und wird ermittelt.

In Steglitz hat ein Wohnmobil gebrannt. Die Feuerwehr löscht.

Foto: Thomas Peise

Am Gustav-Mahler-Platz in Steglitz brannte am Samstagabend ein Wohnmobil komplett aus. Eine Person konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Ein Hund konnte nur noch tot aufgefunden werden. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell löschen. Die Brandursache wird ermittelt.

Auch ein Hund wurde von der Feuerwehr gerettet.

Foto: Thomas Peise

Zudem musste die Feuerwehr in der Nacht im Keller eines mehrgeschossigen Wohnhauses in Wilmersdorf löschen. Wegen des starken Rauches, den das Feuer an der Binger Straße verursachte, mussten die Feuerwehr 14 Personen und einen Hund in Sicherheit bringen. Alle Bewohner wurden in einem Bus der Feuerwehr untergebracht. Eine Person kam in ein Krankenhaus. Aus noch unbekannter Ursache hatte ein Elektroverteiler Feuer gefangen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Dachkonstruktion droht abzustürzen - Feuerwehr stundenlang im Einsatz +++

Einsatzkräfte versuchen, die Dachkonstruktion zu sichern.

Foto: Thomas Peise

An der Phillippiatraße in Charlottenburg drohte in der Nacht eine Dachkonstruktion in den Hinterhof zu stürzen. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) sicherten in einer stundenlangen Aktion die Konstruktion. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch die Höhenretter der Feuerwehr waren am Ort im Einsatz.

+++ Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Corona-Regeln in Neukölln +++

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren ein Café in Neukölln.

Foto: Thomas Peise

Ordnungsamt und Polizei haben an Samstagabend mehrere Cafés in Neukölln wegen der Einhatung der Corona-Regeln kontrolliert, so wie in diesem Fall am Maybachufer. In dem Café trafen sie auf Personen, die Shisha-Tabak rauchten. Von allen anwesenden Personen wurden die Personalien aufgenommen. Zudem wurden Gegenstände beschlagnahmt.