Berlin Kreuzberg: Rettungssanitäter bei Einsatz angegriffen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 6. Februar.

+++ Rettungssanitäter bei Einsatz in Kreuzberg angegriffen +++

Zwei Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sind am Freitagabend in Kreuzberg angegriffen worden, sie blieben unverletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens wurde gegen 21 Uhr zur Wrangelstraße zu einer verletzten Person gerufen. Der unbekannt gebliebene Mann gab an, dass seine Hand gebrochen sei, was die beiden Sanitäter jedoch nicht feststellen konnten. Sie boten ihm trotzdem an, ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus zu bringen. Da man ihn nicht sofort behandeln wollte, wurde der Mann aggressiv und schubste einen 38 Jahre alten Sanitäter. Dieser zog sich mit seinem 30 Jahre alten Kollegen in den Rettungswagen zurück und alarmierten die Polizei. In der Zwischenzeit kam eine Gruppe Jugendlicher dazu, die gegen das Fahrzeug schlugen, sich aber entfernten, als sie die anrückenden Streifenwagen hörten. Während der Aufnahme des Vorfalls konnten zwei der jungen Männer in der Nähe überprüft werden. Nach der Aufnahme der Personalien konnten die beiden 18-Jährigen ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.

+++ Glatte Fahrbahn: Autofahrer prallt in Friedrichshain gegen Baum +++

Ein Autofahrer ist mit seinem Smat von der Fahrbahn abgekommen und rammte einen Baum.

Foto: Thomas Peise

In Friedrichshain ist am Freitag gegen 21.45 Uhr ein Mann mit seinem Kleinwagen auf der Modersohnbrücke bei Strassenglätte von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte mit seinem Smart gegen einen Baum, der abbrach und auf den Gehweg stürzte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle.

+++ Frau wird mit Reizgas besprüht und stürzt auf U-Bahn-Gleise +++

Nach einer Attacke in einem U-Bahnzug in Mitte ist eine Frau ins Gleisbett gestürzt. Sie konnte aber von Zeugen aus ihrer Lage befreit werden. Nach den Angaben der Frau war sie am Freitagabend gegen 22.45 Uhr in einem Zug der Linie U8 unterwegs und soll von einem Unbekannten belästigt worden sein. Anschließend habe der Mann sie mit Pfefferspray besprüht. Beide sollen dann an der Station Jannowitzbrücke ausgestiegen sein, wo der Angreifer unerkannt entkommen konnte. Aufgrund der erlittenen Augenreizungen und der damit verbundenen Orientierungslosigkeit sei sie dann ins Gleisbett gefallen. Unbekannt gebliebene Fahrgäste hätten die 42-Jährige dann wieder auf den Bahnsteig gezogen. Die Leichtverletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

+++ Demonstrationen in Berlin - Verkehrsbehinderungen möglich +++

Aufgrund zweier Demonstrationen müssen Verkehrsteilnehmer in Berlin zeitweise mit Behinderungen rechnen. Seit 14 Uhr wird in Mitte demonstriert. Der Zug führt vom Reichstag über Wilhelmstraße und Dorotheenstraße. Zur gleichen Zeit startete ein Traktor-Korso vom Olympischen Platz in Charlottenburg. Er soll über Reichstraße, Bismarckstraße zur Technische Universität an der Straße des 17. Juni führen.

+++ Feuerwehreinsatz in Zehlendorf wegen chemischer Reaktion in Firma +++

Ein Feuerwehrmann zieht sich für den Einsatz einen Spezialanzug an.

Foto: Thomas Peise

Gegen 20.50 Uhr ist es am Freitagabend auf dem Gelände einer Firma am Königsweg in Zehlendorf zu einer chemischen Reaktion gekommen. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften an. Mit einem Vollschutzanzug gingen die Einsatzkräfte in das Gebäude und belüfteten es. Kurz darauf war der Einsatz wieder beendet.

+++ Streit in Wohnung eskaliert - 19-Jähriger sticht auf Mann ein +++

Bei einem Streit in einer Wohnung in Marzahn ist ein junger Mann schwer verletzt worden. Der 22 Jahre alte Tatverdächtige soll am Freitagabend mit einem Küchenmesser auf den 19-Jährigen eingestochen haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dem sei ein Streit in der Wohnung an der Rabensteiner Straße vorausgegangen, bei dem die beiden zunächst mit Fäusten aufeinander losgegangen seien.

Den Angaben zufolge fügte der Jüngere dem anderen dabei eine Platzwunde am Auge zu. Daraufhin soll der Tatverdächtige zum Messer gegriffen haben. Die Stichverletzung am Oberkörper sei aber nicht lebensgefährlich, hieß es. Laut Polizei flüchtete der 22-Jährige nach der Auseinandersetzung aus der Wohnung.

+++ Verkehrspolizist in Mitte angegriffen - Mann festgenommen +++

Ein Polizist ist in Mitte von einem Mann angegriffen worden.

Foto: privat

Ein Polizist ist in Mitte am Rande einer Demonstration von einem Mann angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Der 29-Jährige ging mit Fäusten auf den Beamten los, nachdem dieser am Freitagnachmittag für eine Demo die Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße/Ecke Spandauer Straße gesperrt hatte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er habe sich zuvor auf die Straße gestellt und laut herumgeschrien, woraufhin ihn der Verkehrspolizist aufgefordert habe, die Fahrbahn zu verlassen.

Den Angaben zufolge hielt sich der Beamte den Mann beim anschließenden Angriff mit „einfacher körperlicher Gewalt“ vom Leib. Mit weiteren Einsatzkräften sei der Angreifer unter Einsatz von Pfefferspray festgenommen worden und erlitt dabei Verletzungen an Kopf und Hals. Nach der Behandlung in einem Krankenhaus habe er gebeten, einem Psychiater vorgestellt zu werden. Ob es einen Zusammenhang zur Demonstration gab, ist nicht bekannt. Mehr dazu lesen Sie HIER!

+++ Bäckerei in Lichterfelde überfallen +++

Zwei Maskierte haben in Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) den Inhaber einer Bäckerei mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt und Geld aus seinem Laden erbeutet. Die Unbekannten sollen in der Nacht auf Samstag gegen 1.45 Uhr an der Seitentür der Backstube an der Königsberger Straße geklopft haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als der 60 Jahre alte Inhaber die Tür öffnete, habe ihn ein Schlag am Kopf getroffen. Der Mann wurde leicht verletzt. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

+++ Polizei nimmt Einbrecher noch am Tatort fest +++

Ein Mann, der laut Polizei keinen festen Wohnsitz hat, ist in Friedrichshain bei einem Einbruchsversuch gestoppt worden. Ein Anwohner der Simplonstraße beobachtete in der Nacht zu Samstag, wie der 41-jährige die Jalousie eines Geschäfts aufhebelte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Verdächtigen kurz darauf am Tatort fest.

+++ Mann in Reinickendorfer Park mit Messer verletzt +++

Ein unbekannter Mann hat in Reinickendorf einen Fußgänger in einem Park überfallen und mit einem Messer verletzt. Der 28-Jährige war am Freitagabend in dem Park an der Seidelstraße unterwegs, als ihn der Unbekannte in Begleitung eines anderen Mannes zunächst nach Zigaretten fragte. Als er seine Packung angeboten habe, soll der Tatverdächtige ihm diese aus der Hand geschlagen haben.

Den Angaben zufolge regte sich der Angesprochene darüber auf und wurde daraufhin von seinem Gegenüber am Hals gewürgt und mit einem Messer angegriffen. Schließlich sei der Angreifer von seinem Begleiter weggezogen worden und beide seien mit der Zigarettenschachtel geflüchtet. Der Überfallene erlitt eine leichte Schnittverletzung am Daumen und klagte über Schmerzen am Hals.

+++ Autokorso von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Senftenberg +++

Mit einem Autokorso haben am Samstag Gegner der Corona-Maßnahmen in Senftenberg (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) demonstriert. Es hätten sich mehr als die 30 angemeldeten Fahrzeuge beteiligt, die hupend durch die Stadt gefahren seien, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd. Die Aktion sei ruhig und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

Der Kreisverband der CDU-Senftenberg kritisierte in einer Mitteilung, dass die Autos am Krankenhaus vorbeigefahren seien, in dem Menschen um ihr Leben kämpften. Die Corona-Leugner ließen jegliches Mitgefühl vermissen, handelten egoistisch und verhöhnten die vielen Opfer der Pandemie, wird betont