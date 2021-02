Berlin Lichtenberg - Eisige Kälte: Obdachlosencamp an Rummelsburger Bucht geräumt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 6. Februar.

+++ Wegen eisiger Temperaturen: Obdachlosencamp an Rummelsburger Bucht geräumt +++

Am Freitagabend ist gegen 23.30 Uhr das Obdachlosencamp an der Rummelsburger Bucht in Lichtenberg geräumt worden. „Wegen des Wetters mit Kälte, Schnee und Feuchtigkeit ist die Lage sehr bedrohlich, wir können nicht mehr gewährleisten, dass Leib und Leben für die Menschen hier gesichert sind“, sagte Kevin Hönicke (SPD), stellvertretender Bezirksbürgermeister.

In Zusammenarbeit mit dem Senat wurde eine Unterkunft für 100 Menschen bereit gestellt - eine Traglufthalle, die schon öfter für Obdachlose genutzt wurde. Auch Busse der BVG waren für die Menschen vor Ort. Die Polizei sicherte den Einsatz ab. Das Technische Hilfswerk (THW) war mit einem Lichtmast im Einsatz. Die Bewohner kamen der Aufforderung nach und verließen das Camp.

Auf der Brache an der Rummelsburger Bucht leben die Menschen in Zelten und anderen Unterkünften. Bei der Obdachlosenzählung in Berlin vor einem Jahr war es der Ort mit den meisten Obdachlosen in Berlin. Damals wurden mehr als 80 Menschen gezählt. Bei einer Begehung am Donnerstag seien bis zu 50 Zelte gezählt worden, sagte Hönicke.

+++ Glatte Fahrbahn: Autofahrer prallt in Friedrichshain gegen Baum +++

Ein Autofahrer ist mit seinem Smat von der Fahrbahn abgekommen und rammte einen Baum.

Foto: Thomas Peise

In Friedrichshain ist am Freitag gegen 21.45 Uhr ein Mann mit seinem Kleinwagen auf der Modersohnbrücke bei Strassenglätte von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte mit seinem Smart gegen einen Baum, der abbrach und auf den Gehweg stürzte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle

+++ Feuerwehreinsatz in Zehlendorf wegen chemischer Reaktion in Firma +++

Ein Feuerwehrmann zieht sich für den Einsatz einen Spezialanzug an.

Foto: Thomas Peise

Gegen 20.50 Uhr ist es am Freitagabend auf dem Gelände einer Firma am Königsweg in Zehlendorf zu einer chemischen Reaktion gekommen. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften an. Mit einem Vollschutzanzug gingen die Einsatzkräfte in das Gebäude und belüfteten es. Kurz darauf war der Einsatz wieder beendet.