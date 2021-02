In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 5. Februar.

+++ Vier Autos durch nächtliche Brände in Berlin zerstört +++

Wieder sind Fahrzeuge bei nächtlichen Bränden in Berlin zerstört worden: Am frühen Freitagmorgen brannten in Halensee (Charlottenburg-Wilmersdorf) und Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) insgesamt vier Autos lichterloh, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zunächst berichtete die B.Z.

Laut Feuerwehr ging ein Wagen gegen 2.50 Uhr in der Heilbronner Straße in Flammen auf. Die Brandbekämpfer waren insgesamt 30 Minuten mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wesentlich länger dauerte der Einsatz hingegen am Lichterfelder Ring. An der Kleingartenanlage „An der Rodelbahn“ fingen drei Autos Feuer. Die Einsatzkräfte mussten mit zwei Löschfahrzeugen anrücken und waren knapp eine Stunde im Einsatz. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. Wer oder was die Feuer auslöste war zunächst noch unklar.

+++ Flasche auf Einsatzwagen in Prenzlauer Berg geworfen +++

Am Donnerstag ist in Prenzlauer Berg (Pankow) ein Einsatzfahrzeug der Polizei mit einer Flasche beworfen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhren die Beamten mit Blaulicht und Martinshorn gegen 20.20 Uhr die Schönhauser Straße von der Eberswalder Straße kommend in Richtung Torstraße, als plötzlich eine Glasflasche im Frontbereich aufprallte und zerbrach. Am Fahrzeug wurden ein Scheinwerfer und der Lack beschädigt. Die Beamten wurden nicht verletzt. Ein Verdächtiger konnte nicht ausgemacht werden.

+++ Männer entwenden Koffer aus Auto - Festnahme +++

In Kreuzberg sind am Donnerstag zwei Männer festgenommen worden, die zuvor einen Koffer aus einem Auto entwendet hatten. Polizisten fielen die verdächtigen Männer gegen 16.25 Uhr auf, als sie sich an einem an der Kreuzung Ritterstraße Ecke Lobeckstraße geparkten Peugeot zu schaffen machten. Nachdem sie das Auto gewaltsam geöffnet hatten, flüchteten beide mit dem gestohlenen Koffer. In der Nähe des Bethaniendamms konnten die 31 und 32 Jahre alten Männer festgenommen werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden sie der Kriminalpolizei überstellt. Der beschlagnahmte Koffer konnte dem Eigentümer ausgehändigt werden.

+++ SEK-Einsatz nach Explosion in Schöneberg +++

Schwerbewaffnete Beamte sind vor Ort.

Foto: Peise

Die Berliner Polizei ist am Donnerstagabend zu einem Einsatz in Schöneberg ausgerückt. Eine Anwohnerin habe gegen 20.30 Uhr die Polizei wegen einer möglichen Explosion alarmiert, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Zwei Personen seien festgenommen worden. Den ausführlichen Artikel lesen Sie HIER.

+++ 23 Attacken auf Parteibüros in Brandenburg 2020 +++

Im vergangenen Jahr hat es 23 Angriffe auf Parteibüros in Brandenburg gegeben - dabei waren anders als zuvor fast alle Parteien betroffen. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Linke) hervor. Damit blieb die Zahl etwa gleich mit den Angriffen in den Vorjahren. 2019 waren es 26, 2018 noch 24 und 2017 demnach 26 Angriffe.

Allerdings hat sich das Ziel geändert: Wurden in den vergangenen Jahren häufig Parteibüros der AfD angegriffen - allein 2019 waren es zwei Drittel der insgesamt 26 Anschläge - traf es 2020 fast alle Parteien. Allein im vierten Quartal richteten sich Angriffe jeweils einmal gegen Grüne, SPD, CDU und FDP, zwei Mal waren Büros der Linken betroffen, drei Mal Büros der AfD.