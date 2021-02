In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 4. Februar.

+++ Carsharing-Auto rammt Polizeifahrzeuge +++

In Spandau versuchte in der Nacht zu Donnerstag der Fahrer eines Carsharing-Fahrzeugs sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. In der Daumstraße und in der Kleinen Eiswerderstraße beschädigte der Mann mit seinem Wagen zwei Polizeiautos, bevor die Beamten den Fluchtfahrer stoppen konnten. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.