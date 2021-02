Alexanderplatz: Maskenverweigerer würgt Polizistin - Wer kennt diesen Mann?

Der Mann verweigerte das Tragen einer Maske am Alexanderplatz und griff eine Beamtin an. Nun zeigt die Polizei ein Bild des Mannes.

Fahndung in Berlin

Fahndung in Berlin Polizistin am Alex gewürgt - Wer kennt diesen Mann?

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der bereits am 4. Dezember 2020 eine Polizistin angegriffen und gewürgt haben soll. Am Mittwoch veröffentlichten die Ermittler ein Foto des Angreifers.

Zu der Attacke kam es laut Polizei gegen 10.30 an einer Tram-Haltestelle auf dem Alexanderplatz. Dort sprach die Beamtin den Unbekannten mehrfach an, weil er keine Maske trug.

Als der Mann von der Beamtin am Arm festgehalten wurde, soll er sich aus dem Griff gelöst, die Polizistin am Hals ergriffen und an eine Baustellenabsperrung gedrückt haben. Sie wurde dabei leicht verletzt und musste ihren Dienst beenden.

Inzwischen hatte die Polizistin sich mit ihrem Schlagstock gegen den Mann gewehrt. Zwei 40 und 42 Jahre alte Männer kamen der Beamtin zu Hilfe. Einsatzkräfte der Wache am Alexanderplatz nahmen dann den Mann fest. Der Tatverdächtige verweigerte jedwede Auskunft zu seiner Person, so dass er zu einem Polizeigewahrsam zur erkennungsdienstlichen Behandlung überstellt wurde. Anschließend wurde er entlassen.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist seit April 2020 auch in und vor Haltestellen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Pflicht.

Würge-Attacke am Alexanderplatz - So wird der Täter beschrieben:

etwa 60 bis 65 Jahre alt

schlanke Figur

dunkle, grau melierte Haare mit beginnender Stirnglatze*

kräftige Augenbrauen

Die Berliner Polizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 in 10559 Berlin-Moabit, Perleberger Straße 61A unter den Telefonnummern (030) 4664-574114 (während der Bürodienstzeiten), (030) 4664- 571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

