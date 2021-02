Berlin Friedrichshain: Autofahrer gerät in die Gleise der Tram

In Friedrichshain ist ein Transporter-Fahrer in den Gleisen der Tram gelandet.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 3. Februar.

Blaulicht-Blog Autofahrer gerät in Friedrichshain in die Gleise der Tram

+++ Autofahrer gerät in Friedrichshain in die Gleise der Tram +++

Am Dienstagabend ist gegen 19 Uhr der Fahrer eines Kleintransporters an der Warschauer Straße in Friedrichshain mit seinem Wagen ins Gleisbett der Straßenbahn geraten. Mit Hilfe der Feuerwehr und der BVG konnte der Wagen wieder auf die Straße gestellt werden. Es wurde niemand verletzt.

+++ Tödlicher Unfall in Treptow - Auto zerreißt in zwei Teile +++

Bei einem schweren Autounfall in Berlin-Treptow sind zwei Männer tödlich verunglückt und zwei weitere verletzt worden. Foto: Thomas Peise

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen am Treptower Park neben einem Autowrack. Foto: dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen am Treptower Park ein Autowrack. Foto: dpa

Bei einem schweren Autounfall in Treptow sind zwei Männer tödlich verunglückt und zwei weitere verletzt worden. Alle vier saßen in einem Auto, das am Dienstagabend vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten war, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen riss zwei Bäume am Straßenrand um und krachte anschließend in einen Bauschutt-Container. Das Fahrzeug verunglückte mit einer solchen Wucht, dass es in zwei Teile zerrissen wurde und in Flammen aufging. Alle Details zum tödlichen Unfall in Treptow lesen Sie HIER!

Nach einem schweren #Unfall ist die #B96A Straße Am Treptower Park in #Plänterwald weiterhin zwischen Rethelstraße und Bulgarische Straße #GESPERRT. #STAU auf der Umfahrung via Kiefholzstraße aktuell +10 Mkin! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) February 3, 2021

+++ Schienenbruch legt S-Bahn-Verkehr lahm +++

Wegen eines Schienenbruchs ist der Zugverkehr der Linien S45, S46, S47, S8, S85 und S9 zwischen Baumschulenweg und Treptower Park unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde zwischen Schöneweide und Treptower Park eingerichtet. Mehr dazu lesen Sie HIER!