Treptow: Tödlicher Unfall - Auto zerreißt in zwei Teile

Berlin. Bei einem schweren Autounfall in Berlin-Treptow sind zwei Männer tödlich verunglückt und zwei weitere verletzt worden. Alle vier saßen in einem Sportwagen, der am Dienstagabend gegen 22.35 Uhr vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten war, wie die Polizei mitteilte. Der Audi riss zwei Bäume am Straßenrand um und krachte anschließend in einen Bauschutt-Container.

Das Fahrzeug verunglückte mit einer solchen Wucht, dass es in zwei Teile zerrissen wurde und in Flammen aufging. Eine Augenzeugin, die versucht hatte, einen brennenden Menschen zu löschen, erlitt einen Schock.

Ein Feuerwehrsprecher sagte am Morgen dem RBB: "Den eintreffenden Einsatzkräften bot sich ein Bild des Schreckens."

Weitere Bilder des Unfalls in Berlin-Treptow sehen Sie hier.

Unfall in Treptow: Verletzte mit schweren Brandverletzungen im Krankenhaus

Die vier Männer waren laut Polizeiangaben etwa zwischen 20 und 30 Jahren alt. Einer von ihnen wurde leblos in dem ausgebrannten Auto aufgefunden. Ein zweiter wurde zunächst reanimiert und starb später im Krankenhaus. Die beiden Verletzten mussten ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden - einer von ihnen mit schweren Brandverletzungen.

Die Feuerwehr war mit mehr als 80 Einsatzkräften an der Straße Am Treptower Park vor Ort. Laut Angaben von vor Ort wurden bei dem Unfall mehrere Straßenbäume regelrecht gekappt. Zerstört wurden zudem ein Stromkasten und eine Laterne. Auf der Straße gilt nachts Tempo 30. Am Morgen machte eine Polizeisprecherin keine Angaben zu einer möglichen Unfallursache. Es würden alle Möglichkeiten berücksichtigt, hieß es.

Die B96/Straße am Treptower Park war am Mittwochmorgen zwischen Rethelstraßen und Bulgarischer Straße zunächst gesperrt. Auf der Elsenstraße in Alt-Treptow staute sich der Verkehr. Auch die BVG-Buslinien 165, 166 und 265 wurden umgeleitet. Gegen 8.30 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.