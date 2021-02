Polizei muss erneut Hochzeitsgesellschaft auflösen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 2. Februar.

+++ Polizei löst Hochzeitsgesellschaft auf +++

In der Hohenfriedbergstraße in Schöneberg musste die Polizei in der Nacht erneut eine Hochzeitsgesellschaft auflösen. Mindestens 20 Corona-Ignoranten hatten sich ohne Mund-Nasen-Schutz in einer Privatwohnung versammelt. Die Beamten mussten nach ersten Angaben mehrere Personen vorläufig festnehmen. Es wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung erstattet.

In Lichtenberg endete eine nächtliche Autofahrt an einem Straßenbaum.

Foto: Morris Pudwell

+++ Spritztour im BMW endet an Baum +++

In der Straße Am Tierpark in Lichtenberg ist am Montagabend gegen 22 Uhr ein BMW gegen einen Baum auf dem Mittelstreifen gefahren. Der Fahrzeuginsasse wurde dabei verletzt. Nach bisher unbestätigten Angaben soll der Fahrer in falscher Richtung unterwegs gewesen sein.

Am Tempelhofer Hafen pumpte die Feuerwehr ein Restaurantschiff aus.

Foto: Morris Pudwell

+++ Restaurantschiff mit Schlagseite - Feuerwehr im Einsatz +++

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in der Nacht zu Dienstag am Tempelhofer Hafen im Einsatz. Ein Restaurantschiff hatte eine leichte Schlagseite und drohte offenbar zu sinken. Die Feuerwehr pumpte das Schiff aus und verhinderte damit möglicherweise Schlimmeres. Wie es zu dem Wassereinbruch kommen konnte, ist derzeit unklar.