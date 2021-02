Willy-Brandt-Oberschule in Gesundbrunnen: Geklaute iPads sind für Diebe wertlos

Unbekannte hatten 242 Apple-Tablets aus einer Schule in Gesundbrunnen entwendet. Bei der Erstanmeldung können sie gesperrt werden.

Berlin. Die Senatsverwaltung für Bildung will für schnellen Ersatz der 242 Apple-Tablets sorgen, die Donnerstagnacht aus der Willy-Brandt-Oberschule in Gesundbrunnen von Unbekannten gestohlen worden waren. „Die Ersatzgeräte sind heute bestellt worden und sowohl beim Lieferanten als auch bei der Firma Apple priorisiert worden“, heißt es an diesem Montag aus der Senatsverwaltung für Bildung. „Nach Wareneingang wird die Schule neu beliefert.“