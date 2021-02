Feuer in Hochhaus in Berlin-Buckow: Feuerwehr im Großeinsatz

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 1. Februar.

+++ Hochhaus in Buckow brennt: Feuerwehr im Großeinsatz +++

In einem Hochhaus an der Ringslebenstraße im Neuköllner Ortsteil Buckow ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Berliner Feuerwehr ist mit einem Dutzend Fahrzeugen vor Ort. Wegen des Einsatzes werden die BVG-Buslinien M44/172/744 umgeleitet.

+++ Polizei löst Trauerfeier in Neukölln auf +++

Polizisten haben am Sonntagnachmittag eine Trauerfeier in Neukölln aufgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich gegen 16.30 Uhr 24 Personen in einer Drei-Zimmer-Wohnung an der Flughafenstraße versammelt. Sie trugen dabei laut Polizei weder Mund-Nasen-Schutz, noch hielten sie den Mindestabstand ein. Die Personen gaben an, Gäste einer Trauerfeier zu sein. Die Einsatzkräfte lösten die Zusammenkunft auf und leiteten gegen 21 Gäste Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ein.

+++ Nach Zusammenprall mit Transporter Fußgänger gestorben +++

Nach dem Zusammenstoß eines Fußgängers mit einem Transporter in Berlin-Weißensee in der vergangenen Woche ist der 49-Jährige gestorben. Der Mann sei in Berlin der dritte Verkehrstote in diesem Jahr, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Fußgänger starb demnach bereits am 28. Januar in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen - einen Tag nach dem Unfall. Der 49-Jährige ist der zweite tote Fußgänger in diesem Jahr, daneben starb bei einem Unfall auch ein Autofahrer.

Der Mann war laut Polizei von dem Transporter zunächst mitgeschleift und anschließend auf den Bürgersteig geschleudert worden. Er kam mit schwersten Kopfverletzungen und mehreren Knochenbrüche ins Krankenhaus. Der Mann soll auf die Indira-Gandhi-Straße gelaufen sein, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 51-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

+++ Mann greift nach Ruhestörung Polizeibeamten an +++

Nach zu lauter Musik und Angriffen auf Polizeibeamte in der vergangenen Nacht in Kreuzberg kamen ein Mann und eine Frau in ein Polizeigewahrsam. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Einsatzkräfte gegen 0.40 Uhr in die Wrangelstraße gerufen, da ein Anwohner sich über zu laute Musik aus einer Wohnung beschwerte. Die Beamten vernahmen aus der Wohnung mehrere Stimmen sowie die laute Musik. Erst nach mehrmaligem lauten Klopfen wurde ihnen die Tür geöffnet. Sie wurden zunächst hereingelassen und stellten fest, dass sich nur der 42-Jährige und eine 36 Jahre alte Frau in der Wohnung befanden.

Nun reagierte der Mann allerdings aggressiv und schubste die Beamten in Richtung der Wohnungstür zurück. In der Folge schlug er einem Beamten mit dem Hörer der Wechselsprechanlage gegen die Brust. Er versuchte weiter auf die beiden Einsatzkräfte einzuschlagen und einzutreten, woraufhin sie Pfefferspray einsetzten. Sie brachten ihn zu Boden und der Mann wehrte sich weiter gegen die Festnahme. Er riss einem Beamten den Mund-Nasenschutz herunter und spuckte ihm ins Gesicht. Schließlich gelang es, dem Mann Handschellen anzulegen und ihn festzunehmen. Seine Bekannte versuchte die Festnahme zu verhindern, indem sie einen Beamten an der Schutzweste wegzog. Weitere zur Unterstützung gerufene Polizeieinsatzkräfte kamen hinzu. Der Mann und die Frau wurden zu erkennungsdienstlichen Behandlungen und Blutentnahmen in ein Gewahrsam gebracht. Es bestand der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kamen sie wieder auf freien Fuß. Ein Polizeibeamter wurde durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt. Die laute Musik wurde durch die Polizei ausgeschaltet. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung und eine Ordnungswidrigkeit wegen des Verursachens von unzulässigem Lärm.

+++ Joggerin von Auto angefahren und schwer verletzt +++

Am Sonntagabend ist in Lichterfelde eine Frau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrer eines Honda gegen 19.30 Uhr den Kranoldplatz und bog nach links in die Morgensternstraße ab. Dabei erfasste der 20-Jährige die 19-jährige Joggerin mit seinem Fahrzeug, die die Fahrbahn der Morgensternstraße nach ersten Erkenntnissen bei Rot überquert haben soll.

Durch den Aufprall wurde die 19-Jährige am Kopf und am Rumpf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, versorgten die Verletzte und brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst übernahm die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen.

+++ Mehrere Autos brennen in der Nacht +++

In der Hauptstadt haben in der Nacht zu Montag erneut mehrere Fahrzeuge und Fahrzeugteile gebrannt. Verletzte gab es in allen drei Fällen nicht, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagmorgen. Die Brandursachen sind allerdings noch unklar.

Nach Friedrichshain musste die Berliner Feuerwehr gegen 20.45 Uhr ausrücken. Hier brannte ein Kleintransporter in der Stralauer Allee komplett aus. Kurze Zeit später fing der Reifen eines Autos in der Erich-Kurz-Straße in Friedrichsfelde Feuer. Die Flammen griffen jedoch nicht auf das komplette Fahrzeug über.

Einen weiteren Brand vermeldete die Feuerwehr kurz nach 22.00 Uhr in Alt-Hohenschönhausen. In der Ferdinand-Schultze-Straße brannten ebenfalls Teile eines Wagens. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden.

+++ Kondolenzkranz für ermordete Homosexuelle zerstört +++

Am Sonntagabend hat ein Mann einen Kranz zerstört, der an einer Gedenktafel in Schöneberg angebracht war. Ein Fahrgast meldete dem Polizeinotruf gegen 20 Uhr, dass er einen Mann beobachtet habe, der am Eingang des U-Bahnhofs Nollendorfplatz einen Kondolenzkranz abgerissen und beschädigt haben soll. Die Einsatzkräfte konnten den zerstörten Kranz vor dem Stationsgebäude feststellen. Dieser war am 27. Januar 2021 an der Gedenktafel angebracht worden, die an die getöteten Homosexuellen während der Zeit des Nationalsozialismus erinnert.

Während des Einsatzes wurde die Funkwagenbesatzung von BVG-Bediensteten angesprochen, weil auf dem Bahnsteig ein Mann gestürzt und verletzt sei. Auf den stark Alkoholisierten passte die Täterbeschreibung. Der 41-Jährige kam wegen der Sturzverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Brand in Krankenhaus des Maßregelvollzugs +++

Im Krankenhaus des Maßregevollzuges am Olbendorfer Weg in Wittenau hat es am Montagmorgen in einer Zelle gebrannt. Das Feuer wurde gelöscht. Ein Insasse wurde am Morgen noch medizinisch versorgt.