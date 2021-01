Polizei beendet Hochzeitsfeier mit 33 Gästen in Staaken

Berlin. 33 Personen in einer Drei-Zimmer-Wohnung sind in Zeiten der Pandemie deutlich zu viel. Entsprechend rückte die Berliner Polizei am Sonnabendnachmittag nach Staaken aus, um dort am Loschwitzer Weg eine Hochzeitsfeier zu beenden. Zuvor gegen 16.40 Uhr hatten sich Anwohner wegen Ruhestörung beschwert.

Im Flur des Mehrfamilienhauses habe man bereits laute Musik und die Stimmen mehrerer Personen aus der betreffenenden Wohnung vernommen, heißt es von der Polizei. Nach mehrmaligem Klingeln habe dann eine 26-Jährige die Tür geöffnet und angegeben, mit Gästen eine Hochzeit zu feiern. Insgesamt zählten die Beamten 33 Personen, von denen einige den Angaben zufolge versucht haben, sich vor den Einsatzkräften zu verstecken.

Polizei beendet Hochzeitsfeier: Gäste streiten Pandemie zum Teil ab

Die Beamten nahmen die Personalien aller Anwesenden auf, „die kein Verständnis für die Maßnahmen zeigten und gegenüber den Einsatzkräften vereinzelt das Vorhandensein einer Pandemie abstritten“, heißt es in der Meldung der Polizei weiter. Alle Gäste der Wohnung mussten diese verlassen. Insgesamt wurden 33 Verfahren wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eingeleitet.

Erst vor zwei Wochen musste die Polizei eine Hochzeitsfeier in Gesundbrunnen beenden. In einer Penthouse-Wohnung an der Badstraße waren dazu bis zu 60 Menschen zusammengekommen. Nach Angaben der Beamten vor Ort wurden jegliche Corona-, Abstands- und Hygieneregeln dabei ignoriert.