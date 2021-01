Schon wieder brennende Autos in Neukölln

In der Nacht zu Sonntag wurden an der Stuttgarter Straße in Neukölln zwei Autos angezündet. Die Fälle im Kiez häufen sich.

Und erneut haben Autobrandstifter in Nord-Neukölln ihr Unwesen getrieben. Gegen 22.30 Uhr am Sonntagabend wurden an der Stuttgarter Straße auf Höhe der Eduard-Mörike-Grundschule ein Kleintransporter und ein VW Golf in Brand gesteckt. Polizei und Feuerwehr konnten nicht verhindern, dass die Fahrzeuge ausbrannten. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

Bereits seit mehrere Tagen brennen nachts immer wieder Autos in dieser Gegend. Erst am Freitagabend ging an der Elbestraße ein Smart in Flammen auf. Ebenfalls in der Elbestraße brannten am vergangenen Sonntagabend zwei Transporter, wobei einer fast vollständig durch die Flammen zerstört wurde. Knapp 24 Stunden zuvor am Abend des 23. Januar standen nur wenige Meter entfernt an der Weserstraße ein Lastwagen und ein Transporter in Flammen.