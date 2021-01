In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 30. Januar.

+++ Raser flüchtet vor Polizei und rammt Laterne und Wohnmobil +++

Gegen 23.30 Uhr am Freitagabend wollten Polizisten in Wedding einen Pkw anhalten und kontrollieren. Der Fahrer ignorierte das und gab Gas. In der Transvaalstraße geriet der Fahrer durch Schneeglätte auf den Mittelstreifen, prallte gegen eine Laterne, dann gegen ein Wohnmobil und einen abgestellten Pkw und anschließend noch gegen eine zweite Laterne.

Dann blieb der Wagen liegen, der Fahrer versuchte noch zu flüchten, konnte aber später festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seines Wagens wurden Drogen gefunden. Weiteres ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Abgebrannte Autos in der Elbestraße in Neukölln.

Foto: Morris Pudwell

+++Brandstiftung in Neukölln +++

Gegen 22 Uhr am Freitagabend brannten in der Elbestraße in Neukölln erneut Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Von Brandstiftung wird ausgegangen.

Die Polizei stoppte einen Fluchtfahrer im Gegenverkehr der Grenzallee.

Foto: Thomas Peise

+++ Polizei verfolgt Fluchtfahrer durch Neukölln +++

Gegen 23.30 am Freitagabend fiel Polizisten auf der Sonnenallee in Berlin Neukölln ein schwarzer Land Rover auf, der unsicher fuhr. Die Beamten entschlossen sich den Wagen anzuhalten, das ignorierte der Fahrer und raste davon, er fuhr über mehrere rote Ampeln. In der Grenzallee stieß er dann mit einem zur Straßensperre aufgebauten Polizei-Einsatzwagen zusammen. Der Fahrer konnte nun festgenommen werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Auf der Pasewalker Straße erfasste ein Auto auf Höhe einer Straßenbahnhaltestelle eine Person.

Foto: Thomas Peise

+++ Schwerer Unfall in Pankow +++

Am frühen Freitagabend kam es auf der Pasewalker Straße in Pankow zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer erfasste auf Höhe einer Straßenbahnhaltestelle einen Fussgänger. Dieser wurde auf die Straße geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Unfalldienst der Polizei ermittelt.

In Pankow brannte am Abend ein Wohnhaus.

Foto: Thomas Peise

+++ Wohnhaus-Brand in Pankow +++

Gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr in den Luchsteinweg nach Pankow alarmiert. Als die Retter eintrafen stand das Dach des Einfamilienhauses lichterloh in Flammen. Das Feuer breitete sich auf die Wohnräume aus. Die Besitzer des Hauses konnten sich selber in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt.

Rund 40 Beamte der Feuerwehr waren mehrere Stunden am Ort im Einsatz um die Flammen zu löschen. Die Brandursache ist bislang unklar.

In Tiergarten kam es in der Nacht zu einem Unfall auf glatter Straße.

Foto: Thomas Peise

+++ Glätteunfall in Tiergarten +++

Gegen 2 Uhr in der Nacht zum Samstag verlor der Fahrer eines Pkw in der Stülerstraße in Tiergarten auf schneebedeckter Straße die Kontrolle und prallte in einen geparkten Pkw. Dieser wurde auf einen weiteren geschoben. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden.

In Steglitz kam es zu einem Glätteunfall.

Foto: Morris Pudwell

+++ Tunnelunfall in Steglitz +++

Auf de A103 in Steglitz verlor der Fahrer eines Smart auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Tunnelwand Höhe Saarstraße. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei ging in der Nacht gegen eine illegale Glücksspieleinrichtung in Charlottenburg vor.

Foto: Alexander Dinger

+++ Wieder illegales Glücksspiel in Shisha-Bars +++

Beamte der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe von LKA und Zollfahndungsamt durchsuchten in den Abendstunden am Freitag eine Shisha-Bar in Charlottenburg. In der Bar in der Grolmanstraße wurden insgesamt acht Personen angetroffen. Es wurden Verstöße gegen COVID Maßnahmen, gegen das Waffengesetz sowie illegales Glücksspiel festgestellt.

Die Bar wurde verschlossen und versiegelt. In einem Cafe an der Hermannstraße fanden Beamte des Abschnitts 55 sechs Personen und sechs Geldspielautomaten.

+++ Glätteunfall auf der A12 +++

In der Nacht gab es einen schweren Unfall auf der Autobahn 12 bei Müllrose (Landkreis Oder-Spree). Laut B.Z.-Informationen verlor der Fahrer eines Opel auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und driftete über die Leitplanke. Der Wagen drehte sich, bevor er letztlich auf der Leitplanke zum Stehen kam. Die beiden Insassen des Wagens blieben unverletzt. Der Wagen hatte Totalschaden.

+++ Glätteunfall in Oranienburg +++

In Oranienburg kam der Fahrer eines Audi A7 mit seinem Wagen auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und krachte gegen einen Baum. Die Insassen des Wagens wurden leicht verletzt, konnten sich jedoch selbst aus dem Wrack befreien. Die Schadenssumme beträgt laut B.Z. mehrere 10.000 Euro.