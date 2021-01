Berlin: 15-Jähriger flüchtet nach Unfallfahrt und vergisst Handy

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 29. Januar.

+++ 15-Jähriger flüchtet nach Unfallfahrt und vergisst Handy +++

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, trafen Beamte Mittwochnacht in Kreuzberg ein 15-Jährigen mit einem Auto an und wollten ihn überprüfen. Doch der Teenager flüchtete vor der anschließenden Kontrolle. Unterwegs sprang er aus dem rollenden Wagen und rammte dabei ein stehendes Auto. Er kehrte später jedoch zum Unfallort zurück. Der Grund: Er hatte sein Handy vergessen.

Vorgestern Nacht kommt unseren Kolleg. in #Kreuzberg, ein 15-Jähriger mit einem Auto entgegen, flüchtet vor einer anschließenden Kontrolle, springt aus dem rollenden Wagen, rammt dadurch ein stehendes Auto & kehrt dann doch wieder zurück. Handy vergessen. #110ProzentBerlin

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 29, 2021

+++ Wasserstoff ausgetreten +++

Die Feuerwehr wurde in die Max Dohrn Straße in Charlottenburg gerufen. Dort war in einem Unternehmen Wasserstoff ausgetreten. Insgesamt waren 52 Einsatzkräfte vor Ort, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit.

+++ Polizei durchsucht Wohnungen +++

Seit 6 Uhr am Freitagmorgen ist die Polizei offenbar dabei, zusammen mit dem SEK mehrere Objekte darunter eine Firma und mindestens eine Privatadresse im Stadtgebiet zu durchsuchen. Die Hintergründe des Einsatzes sind noch unbekannt. Zuerst hatte die B.Z. berichtet.

+++ Fünf Autobrände in der Nacht +++

In Kreuzberg haben in der Nacht zu Freitag fünf Autos gebrannt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, brannte gegen ein Uhr zunächst ein Auto in der Köpenicker Straße. Das Feuer habe auf ein nebenstehendes Auto übergegriffen. Zwanzig Minuten später standen drei weitere Autos am Lausitzer Platz in Flammen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es werde wegen Brandstiftung ermittelt.

In Berlin werden immer wieder Fahrzeuge durch Brände zerstört oder beschädigt. Erst am Donnerstag brannte ein Auto ebenfalls in Kreuzberg aus.