In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 28. Januar.

+++ Fahrer flüchtet nach schwerem Unfall +++

Gegen 21.40 Uhr kam es am Mittwochabend auf der Louis-Lewin-Strasse in Hellersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Pkw und prallte in ein parkendes Fahrzeug.

Dabei riss das linke Vorderrad ab. Der Fahrer stieg aus und flüchtete zunächst. Er konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehr konnte den brennenden Mercedes schnell löschen.

Foto: Thomas Peise

+++ Autobrand in Kreuzberg +++

Gegen 01.30 Uhr in der Nacht zum Donnerstag brannte in der Böcklerstraße in Kreuzberg ein Mercedes-SUV auf einem Mietparkplatz. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Fahrzeug. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Ein neben dem Auto stehender Smart wurde ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Fahrer stirbt nach Autounfall in Köpenick +++

Am Mittwochabend prallte der Fahrer eines VW-Polo eines Carsharing-Unternehmens nach einer Linkskurve auf dem Müggelheimer Damm in Köpenick gegen einen Straßenbaum. Der Mann starb und musste von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug heraus geschnitten werden. Der Verkehrsunfalldienst und ein Gutachter waren laut B.Z.-Informationen bis in die späten Abendstunden mit der Unfallrekonstruktion beschäftigt.