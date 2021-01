Kreuzberg: Mann bricht auf Kreuzung zusammen - mit Stichwaffe verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 27. Januar.

+++ Schwerverletzter bricht auf Kreuzung zusammen +++

Schwer verletzt wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Mann in einer Grünanlage am Ende der Reichenberger Straße in Kreuzberg. Nach ersten Informationen soll es sich um eine Stichverletzung im Bauchbereich handeln. Die Tat soll gegen 22.20 Uhr geschehen sein. Der Schwerverletzte schleppte sich noch bis zur Kreuzung Reichenberger Straße / Glogauer Straße, wo er mitten auf der Kreuzung zusammenbrach. Kurz zuvor hatte sich der Mann an Passanten gewandt, die Feuerwehr und Polizei alarmierten. Der Verletzte wurde von einem Notarzt stabilisiert und zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus transportiert. Ein Fachkommissariat der Direktion City ermittelt zu der gefährlichen Körperverletzung. Die Reichenberger Straße war ab Glogauer Straße bis zum Landwehrkanal für den Fahrzeugverkehr für rund zwei Stunden wegen der Spurensicherung gesperrt.

+++ Streit eskaliert - Mann mit Stichwaffe verletzt +++

Nachdem ein Streit am Rosenthaler Platz eskaliert war, musste ein Mann notärztlich behandelt werden.

Foto: Morris Pudwell

Zwei Unbekannte gerieten in der Nacht zu Mittwoch auf dem U-Bahnhof Rosenthaler Platz in Mitte aneinander. Der Streit eskalierte, einer der Kontrahenten wurde mit einer Stichwaffe verletzt. Der junge Mann wurde vor Ort notärztlich behandelt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.